El mercado laboral pierde 162.840 afiliados en agosto y el paro repunta en 44.419 personas

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Madrid, 2 sep (EFE).- El mercado laboral perdió 162.840 ocupados en agosto, por debajo de las caídas de años anteriores para este mes gracias al dinamismo del empleo extranjero, mientras que el paro repuntó en 44.419 personas.

Según los datos facilitados este miércoles por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a finales de agosto ya se habían dado de alta 337.917 afiliados extranjeros más procedentes del proceso de regularización extraordinaria.

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En total, el mercado laboral terminó agosto, un mes en el que habitualmente el empleo pierde ritmo, con 22,34 millones de afiliados.

En cuanto al paro registrado, que ha subido más este agosto que en años previos, se sitúa en 2,35 millones, según los datos del Ministerio de Trabajo.EFE

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