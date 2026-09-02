El juicio por el caso Esther López se iniciará el 2 de febrero y se prolongará durante 18 días

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La magistrada presidenta del Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Valladolid, que enjuiciará la causa seguida contra Óscar S.M. por la muerte de Esther López en la localidad de Traspinedo, ha dictado el auto por el que se fijan los hechos justiciables que serán sometidos al veredicto del jurado popular y, además, para anunciar que el juicio dará comienzo el día 2 de febrero de 2027 y se prolongará durante 18 sesiones.

Así, el inicio del juicio está previsto para las 10.00 horas del 2 de febrero, fecha en la que tendrá lugar la constitución definitiva del tribunal del jurado y el comienzo de las sesiones. Está previsto que la vista continúe los días 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25 y 26 de febrero, así como los días 2, 3 y 8 y siguientes de marzo de 2027, dada la complejidad de la causa y el elevado volumen de prueba admitida, según la información del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León recogida por Europa Press.

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La resolución resuelve además sobre las pruebas propuestas por las partes, declarando pertinentes, con determinadas salvedades, distintas testificales, testificales-periciales, periciales y documentales que serán practicadas durante el juicio.

La magistrada presidenta acuerda igualmente la celebración del sorteo de los candidatos a jurado conforme a lo previsto en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, para lo que se formará una pieza separada y se practicarán las actuaciones necesarias para la designación de los integrantes del tribunal popular.

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El auto no es firme y contra él cabe recurso de súplica en el plazo de tres días, salvo en lo relativo a la admisión de pruebas, extremo respecto del cual la resolución es firme.

En concreto, el Departamento de Biología del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil concluye que los análisis han descartado la presencia de perfiles genéticos relevantes o indicios de sangre y semen tras el estudio de los hisopos aplicados en los distintos puntos del acceso y las escaleras del habitáculo.

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Las labores de inspección técnico ocular se han desarrollado entre los días 16 y 17 de abril de 2026, contando con el apoyo del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) para el drenado de agua del sótano, que presentaba una inundación que dificultaba el acceso. Durante las actuaciones, los peritos han procedido a la toma de numerosas muestras en los bordes del acceso y en los peldaños, que posteriormente han sido enviadas al laboratorio para su cotejo con los perfiles genéticos relacionados con la causa.

Frente al sobreseimiento solicitado por la defensa del acusado, Óscar S.M, Fiscalía le imputa, asesinato con alevosía, de los artículos 138 y 139.1.1ª del Código Penal, y solicita una condena de dieciocho años de prisión, mientras que las acusaciones particulares personadas en la causa, una en representación de los padres de la fallecida y la otra actuando en nombre de la hermana de la víctima, se fusionaron finalmente en una sola que ejercerá la mediática letrada Verónica Guerrero, quien pedirá, como así anunció, la pena máxima posible por delitos de asesinato (o subsidiariamente homicidio), detención ilegal, daño moral y omisión del deber de socorro.

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La última novedad en este caso guarda relación con el hallazgo en abril de este año de un habitáculo hasta entonces desconocido en el que fuera chalé propiedad de Óscar S.M. en Traspinedo (Valladolid), localidad donde fue encontrado hace más de cuatro años el cadáver de la vecina de dicha localidad Esther López de la Rosa, y la correspondiente investigación y recogida de muestras efectuadas--dieron resultado negativo--por parte de la Guardia Civil en busca de restos que acreditaran que el el cuerpo de la víctima pudo estar allí escondido.

El hallazgo del habitáculo se produjo después de que el actual propietario, que adquirió la vivienda hace unos cinco meses, detectara humedades y localizara una trampilla oculta bajo el suelo de una de las habitaciones, por lo que decidió picar una baldosa tras observar los desperfectos en el pavimento. Bajo la superficie y una capa de espuma de poliuretano, halló una estructura de acceso que conduce a un habitáculo de unos 2,5 metros de altura y una superficie aproximada de 12 metros cuadrados, como así lo puso en conocimiento de la Guardia Civil, si bien el Instituto Armado no halló restos de ADN de la fallecida ni ninguna otra prueba incriminatoria.

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LOS HECHOS, SEGÚN LAS ACUSACIONES

Los hechos se remontan a la noche del 12 de enero de 2022 cuando, según las acusaciones, Esther López y varios amigos, entre ellos su presunto verdugo, recorrieron distintos establecimientos hosteleros, el último el bar Castillo de Traspinedo, a partir del cual la fallecida y el acusado quedaron a solas en un momento dado en el turismo Volkswagen T-Roc propiedad de este último.

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Ester manifestó entonces que no quería ir al domicilio de sus padres porque había bebido y tomado drogas y e Óscar le ofreció dormir en la casa familiar de Traspinedo, en la urbanización Parque Romeral, lo que ella aceptó. Una vez allí, siempre a juicio de la acusadora pública, surgió una discusión entre ambos por causas que se desconocen pero que provocaron que Ester se fuera andando del lugar.

El acusado, a bordo de su vehículo, la siguió entonces y a una velocidad de unos 40 Km/h la alcanzó por la espalda a nivel de las nalgas, siendo más intenso el impacto en el lado izquierdo. Sostiene que el atropello fue intencionado y con la intención de matar y que el mismo se produjo en las inmediaciones de la casa de Óscar, en la urbanización 'El Romeral' de Traspinedo.

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Como consecuencia del atropello, la víctima sufrió numerosas lesiones que especifica en su escrito de calificación provisional, si bien advierte de que ninguna de dichas lesiones era mortal ni por si sola ni en su conjunto.

LA DEJÓ AGONIZAR

Ester estaba viva tras el atropello y si hubiera sido atendida habría sobrevivido, mantienen las acusaciones, que sostienen que Óscar, lejos de asistirla o llamar a los servicios de urgencia, dejó que agonizara hasta morir. La causa fundamental de la muerte fue politraumatismo, asociado a hipotermia y consumo de tóxicos (alcohol y cocaína), siendo la causa de la muerte shock multifactorial.

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Cuando comprobó su fallecimiento, Óscar ocultó el cuerpo y sus pertenencias en el maletero de su vehículo y en cuanto le fue posible lo depositó en una cuneta , en la ctra. VP-2303, PK 0,7/0,8, sentido Traspinedo, a la altura de una señal de tráfico de "permitido adelantar" .

El cuerpo de Ester López fue localizado en ese lugar el 5 de febrero de 2022. El día 13 de enero de 2022 sobre las 13.00 horas el acusado procedió a lavar el vehículo, mientras que posteriormente, los días día 1 de febrero de 2022 y el día 2 de abril intentó realizar el borrado de todos los datos que los sistemas del vehículo VW T-ROC, matrícula 0612-LSF que utilizaba pudieran guardar, lo que no consiguió en su totalidad, concluyen.