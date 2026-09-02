El IBEX cae un 0,17 % en la apertura tras los ataques en Irán y el alza de los bonos

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Madrid, 2 sep (EFE).- El principal índice de la Bolsa española, el IBEX 35, ha abierto la sesión de este miércoles con una caída del 0,17 % tras los nuevos ataques en Irán que han llevado el precio del petróleo por encima de los 95 dólares y con las rentabilidades de los bonos al alza.

A las 9:00 horas (7:00 GMT), el selectivo nacional retrocede hasta 19.790,8 puntos, 33,2 unidades menos más que al cierre del martes, lo que representa esa caída del 0,17 %. En el acumulado del año, el parqué madrileño avanza un 14,34 %.

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Tras el nuevo ataque de Estados Unidos a territorio iraní y la respuesta de las fuerzas de la república islámica, el precio del barril de brent avanza hasta 95,55 dólares, un 0,95 % más caro que al cierre de la sesión anterior, cuando ya se encareció un 4,6 %. EFE

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