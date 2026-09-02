El Getafe cede a Yvan Neyou al Volos griego

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Getafe (Madrid), 2 sep (EFE).- El Getafe ha cedido al Volos de Grecia hasta final de temporada al centrocampista Yvan Neyou, que completará su segundo traspaso a préstamo desde que firmó por el club azulón tras su marcha al Al-Okhdood en el mercado de invierno del curso pasado.

Neyou, cuya salida hizo oficial este miércoles el Getafe, es uno de los descartes del club madrileño de esta temporada. Junto a nombres como Javi Muñoz, Juan Berrocal o Álex Sancris, ha salido del club azulón para contar con minutos.

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Hasta el momento, tras firmar el pasado verano procedente del Leganés, Neyou apenas ha disputado ocho encuentros a las órdenes de José Bordalás y en los que marcó un gol y repartió una asistencia.

El mediocentro camerunés, de 29 años, termina contrato con el Getafe en junio de 2028. EFE