El diésel es más barato que la gasolina 95 por primera vez desde el pasado 4 de marzo

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Madrid, 2 sep (EFE).- El precio medio del litro de gasóleo de automoción marca en las gasolineras españolas, desde este miércoles, un precio menor (1,773 euros el litro) que el de la gasolina 95 (1,774 euros/litro), lo que ocurre por primera vez desde el pasado 4 de marzo.

El motivo de este cambio en los precios de los combustibles de automoción, a tenor de los últimos datos de Geoportal, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, es el descuento aplicado sobre el impuesto de hidrocarburos de 20 céntimos por cada litro al diésel.

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El descuento supone 10 euros por litro más que el aplicado en agosto, mientras que la rebaja en la gasolina 95 ha pasado de los 10 céntimos el litro de agosto a los 5 céntimos el litro actuales.

De esta manera, el precio medio del diésel en las gasolineras españolas se aleja de su máximo alcanzado el 21 de marzo, cuando marcó 1,942 euros por litro.

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El pasado 4 de marzo, el litro de gasolina 95 marcó un precio medio en España más elevado que el litro de diésel (1,55 euros frente a 1,541 euros). Desde entonces, el precio de este último combustible se mantuvo en todo momento por encima del de la gasolina hasta los datos publicados este miércoles.

El precio actual del litro de la gasolina 95 se acerca (0,022 euros menos) al máximo anotado el pasado 21 de marzo, que fue de 1,796 euros/litro.

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La rebaja del diésel ha provocado este salto de precios, que se produce después de que el gasóleo se encareciera un 15,7 % en julio.

El decreto del plan de respuesta a las consecuencias del conflicto en Oriente Medio estableció que la retirada progresiva de las medidas de apoyo podía verse interrumpida si se producía una subida importante del precio, para lo que reguló una cláusula de salvaguardia, tras haberse superado los umbrales de inflación interanual.

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El descuento de la gasolina será de sólo 5 céntimos por litro, ya que este carburante se encareció un 7,3 % en julio, lejos del umbral del 15 % que activa la cláusula.

Con estos datos, llenar un depósito de 50 litros de un coche propulsado por diésel tiene hoy un coste medio de 88,65 euros, mientras que ese mismo depósito lleno pero de gasolina 95 cuesta 88,70 euros.

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La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) denunció, el primer día de la rebaja fiscal de 20 céntimos por litro, que "numerosas gasolineras" no la trasladan al precio final del diésel.

La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) ha respondido este miércoles que las gasolineras están aplicando "de forma mayoritaria y generalizada" los nuevos tipos del Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH) vigentes.

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Explica la CEEES que el nuevo tipo del IEH para el gasóleo se aplica a los productos comprados y entregados en las estaciones de servicio a partir de ayer, martes, y que, por tanto, considera "que es materialmente imposible" que todas las gasolineras de España estuvieran vacías a las 23:59 del 31 de agosto y que llenaran sus tanques de gasóleo a las 00:00 del 1 de septiembre.

"A medida que las estaciones vayan reponiendo existencias y adquiriendo producto con el IEH vigente en septiembre se irá produciendo esa traslación al precio de venta al público", añade la patronal de estaciones de servicio en una nota. EFE

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(Foto) (Infografía)