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El colombiano Nico Echavarría formará parte del equipo internacional

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Redacción deportes, 2 sep (EFE).- El colombiano Nico Echavarría ha sido una de las elecciones del australiano Geoff Ogilvy, capitán del equipo internacional, para disputar la Copa Presidente de golf que enfrentará al conjunto de Estados Unidos en el campo de Medinah entre el 22 y el 27 de septiembre.

Echavarría fue uno de los elegidos por el capitán junto a los canadienses Corey Conners y Nick Taylor, el sudafricano Christiaan Bezuidenhout, el japonés Ryo Hisatsune y el surcoreano Sungjae Im. Estos se unen a los que tenían plaza por clasificación, los surcoreanos Si Woo Kim y Tom Kim, el japonés Hideki Matsuyama y los australianos Ryan Fox, Min Woo Lee y Adam Scott.

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Es el tercer colombiano que consige participar en esta confrontación, tras Camilo Villegas y Sebas Muñoz. Se estrenará en la Copa Presidente a los 32 años después de haber ganado tres torneos del circuito de la PGA.

“Nico ha ganado dos veces en el PGA Tour desde la última Presidents Cup en 2024. Transmite una imagen relajada y un carácter tranquilo, pero en el fondo es un competidor de primer nivel y una gran incorporación al Equipo Internacional”, afirmó Ogilvy.

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Mientras tanto, el capitán estadounidense, Brandt Snedeker, ha seleccionado a Chris Gotterup, Xander Schauffele, Justin Thomas, Patrick Cantlay, Jacob Bridgeman y Jackson Koivun, que se unen al número uno del mundo, Scottie Scheffler, Cameron Young, Wyndham Clark, Sam Burns, Russell Henley y Collin Morikawa.

El equipo estadounidense tratará de mantener su absoluto dominio en esta competición. Ha ganado todas las ediciones menos la de 2003, disputada en Fancourt Hotel and Country Club de Sudáfrica, en la que se registró empate a 17. En la última, jugada en 2024 en Montreal (Canadá), ganó por 18,5-11,5. EFE

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