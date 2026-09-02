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Adama Boiro jugará cedido en el West Ham

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Bilbao, 2 sep (EFE).- El Athletic Club ha alcanzado un acuerdo con el West Ham United, de la segunda división inglesa, para la cesión hasta final de temporada "con opción de compra" del defensa Adama Boiro, en una operación en la que la entidad bilbaína ingresa además "un fijo".

Boiro, con contrato hasta 2029, llegó al Athletic en enero de 2024 después de que el club rojiblanco abonara a Osasuna los dos millones de cláusula de rescisión que figuraban en el contrato del lateral izquierdo.

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Tras debutar en agosto de 2024 a las órdenes de Ernesto Valverde en un partido frente al Valencia en San Mamés, Boiro ha disputado 45 partidos con el primer equipo rojiblanco, el último de ellos la pasada semana en el Camp Nou frente al FC Barcelona.

La cesión del defensa es la tercera operación cerrada por el Athletic en el mercado, tras la también cesión de Andoni Gorosabel al Espanyol y la rescisión del contrato de Unai Vencedor, que ha fichado por el Burgos. EFE

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ibn/jas/cmm

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