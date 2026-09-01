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Villena votará mañana la creación de una comisión sobre el MUVI tras el robo del Tesoro

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Alicante, 1 sep (EFE).- El Ayuntamiento de Villena ha anunciado la convocatoria de un pleno extraordinario este miércoles para abordar la creación de una comisión que estudie y analice el recorrido histórico de la creación del museo de la localidad (MUVI), una decisión tomada tras el robo del Tesoro la semana pasada.

Según el comunicado publicado en la web del consistorio este martes, el equipo de Gobierno ha elegido esta fórmula como "respuesta ágil y rápida" para acometer "cuanto antes" la revisión de las circunstancias vinculadas al MUVI y el Tesoro.

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El Ayuntamiento ha argumentado que, de esta manera, los grupos municipales tendrán la posibilidad de pronunciarse sobre la idoneidad de configurar esta mesa de investigación.

Así se podrá debatir las circunstancias de la construcción del museo que albergaba el Tesoro, toda la evolución de la obra, su paralización, el recurso contra la constructora, las medidas de seguridad de la colección, las características proyectadas en su diseño original, las modificaciones sufridas, la ejecución de las obras, el proyecto de musealización y cualquier otro aspecto que se entienda de interés.

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Este segundo pleno extraordinario del miércoles se realizará después de la primera convocatoria, prevista para las 8:30 horas, y que tiene el objetivo de dar luz verde a una modificación de crédito, y tras la celebración semanal de la Junta de Gobierno Local. EFE

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