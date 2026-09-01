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Un palacio del siglo XV en Almazán (Soria) pierde parte de su fachada en un derrumbe

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Soria, 1 sep (EFE).- El palacio de los Hurtado de Mendoza, en Almazán (Soria), del siglo XV, ha sufrido este martes un importante derrumbe que ha abierto un gran boquete en la fachada y ha dejado al descubierto parte del interior del edificio, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), mientras piedra, madera y otros materiales han caído por la ladera hasta alcanzar la ronda del río Duero.

El desplome se ha producido a las 07:50 horas en la zona central del inmueble y ha afectado a un tercio de fachada que da a la zona del Duero, desprendiéndose 5 de los 11 arcos del piso superior, según ha lamentado el alcalde del municipio, Jesús Cedazo, en unas declaraciones a EFE.

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El alcalde, que se encontraba de camino al trabajo, como muchos otros, ha sido sorprendido en carretera por este derrumbe que ha provocado el corte al tráfico de la carretera CL-116A (Ronda del Duero, en Almazán).

El corte permanecerá hasta que finalice el peligro de desprendimiento y con ello se pueda proceder a los trabajos de retirada del material desprendido.

Los responsables técnicos de los departamentos de Movilidad y Patrimonio en la provincia ya se encuentran en el municipio valorando el alcance del derrumbe y se espera que en las próximas horas acudan los propietarios del edificio para una reunión conjunta con el Consistorio.

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El palacio de los Hurtado de Mendoza es uno de los edificios históricos más singulares de Almazán y constituye uno de los principales testimonios de la arquitectura histórica de la localidad que fue declarado Bien de Interés Cultural, en la categoría de monumento, en 1991.

El alcalde de Almazán ha considerado que la pérdida patrimonial ocasionada por el derrumbe es "irreparable" y ha señalado que el Ayuntamiento venía reclamando de forma continuada una intervención en el inmueble para evitar su deterioro.

Según ha explicado el regidor, el estado del palacio había sido objeto de seguimiento tanto por parte del arquitecto de la familia propietaria como de los responsables de Patrimonio y, pese a que en 2011 se actuó en parte del edificio, las actuaciones necesarias para garantizar la conservación del resto no llegaron a ejecutarse.

Cedazo ha mostrado su "cabreo y tristeza" por este suceso que "se podía haber evitado" si se hubiera actuado tras los insistentes avisos municipales a Patrimonio, por lo que ha considerado "lamentable" que ocurran estas cosas "por la inacción institucional".EFE

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aal/aam/jlg

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