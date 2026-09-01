Torres afirma que la ocupación de camas hospitalarias en Ceuta está en el 50 %

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Madrid, 1 sep (EFE).- El ministro y responsable del mando único para la gestión de la crisis en Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha cifrado en el 50 % la ocupación de las camas hospitalarias de Ceuta y ha señalado que, en estos momentos, de las 104 ocupadas en el conjunto de las hospitalizaciones, solo 15 corresponden a migrantes.

Con estos datos, ofrecidos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, el también ministro de Política Territorial ha dejado claro que no hay colapso hospitalario en el sistema sanitario de la ciudad autónoma y respecto a las vacunas, ha informado de que "se están entregando todas las pertinentes hasta llegar a las 45.000".

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Respecto a la ocupación hospitalaria también se ha manifestado el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, quien ha publicado un mensaje en X en el que coincide en que la tasa de ocupación hospitalaria en Ceuta está en torno al 50 % "desde hace semanas".

El secretario de Estado hace una comparativa con agosto de 2025 y afirma que desde el 30 de julio han ingresado en el Hospital de Ceuta, desde urgencias, 355 personas (75 más que en el mismo periodo de hace un año).

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De ellos 91 no tienen residencia legal en España (71 más que hace un año) y 264 tienen residencia legal, cuatro más que en el mismo periodo de 2025.

"Si dividimos por el número de días en los que esto ha ocurrido, sale a 2,5 ingresos más por día, muchos de ellos, además, se han producido en el clúster de urgencias, que habitualmente permanece cerrado".

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Por ello, Padilla concluye que "esta es una cantidad cuyo impacto global, en términos de ingreso, es baja".

En el mensaje en la red social, Padilla también señala que el incremento promedio de consultas en urgencias en el hospital de Ceuta en estos 31 días ha sido de 77 consultas extra al día.

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"Sin embargo en los últimos cinco días, el promedio fue de 54 consultas extra, siempre comparando con 2025", añade.

En términos cualitativos, el secretario de Estado también observa una singularidad. Los pacientes migrantes llegados el 30-31 de julio son mucho más jóvenes que la media de la población ceutí, por lo que apenas traen comorbilidades.

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Esto hace que la casuística que se atiende haya cambiado con un incremento de consultas vinculadas con heridas y atenciones específicas de enfermería.

Para ello, dice en el mensaje, en cada turno de urgencias hay dos profesionales más de medicina, enfermería y TCAEs (Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería).

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Además se ha alargado la duración de los contratos para reforzar la plantilla y se han hecho gestiones para incorporar a 2-3 médicos más de urgencias, así como el dispositivo del Centro de Salud de Otero.

"Y vamos -dice- a seguir contratando a toda la gente que sea necesaria". También, reconoce, que ahora empieza una época donde la facilidad para encontrar profesionales es mayor, ya que "agosto es el mes más complejo". EFE

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