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Serie previa con motivo del Mundial femenino de baloncesto en Berlín

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Madrid, 1 sep (EFE).- Con motivo del Mundial femenino de baloncesto que se celebrará en Berlín del 4 al 13 de septiembre, la Agencia EFE enviará este martes una serie previa con las siguientes informaciones:

- PREVIA GENERAL

Madrid. La mejor competición de baloncesto del planeta, el Mundial de Berlín, reunirá del 4 al 13 de septiembre a toda una generación de estrellas en busca del trono intercontinental y en el que la gran favorita Estados Unidos buscará su quinta Copa del Mundo consecutiva.

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- PROTAGONISTAS

Madrid. El Mundial de baloncesto femenino de Berlín reúne a muchas de las grandes estrellas internacionales, en una cita que combina la presencia de referentes consolidadas del nivel de Breanna Stewart o Emma Meesseman, con la irrupción de jóvenes que están llamadas a marcar una época, como Caitlin Clark o Awa Fam.

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- PERFIL DE ESPAÑA

Madrid. España afronta en Berlín un nuevo desafío con la ambición de situarse entre las mejores del baloncesto internacional; tras la plata lograda en el último Eurobasket, la selección vuelve a una cita mundialista ocho años después con una plantilla polivalente, que mezcla experiencia y juventud, para soñar con volver a colgarse una medalla.

- PERFIL DE EE.UU.

Redacción Deportes. Estados Unidos busca en Berlín la quinta corona mundial consecutiva y la duodécima de su historia. Pese a ser la gran favorita, la selección dirigida por Kara Lawson afronta la gran cita con un importante traspiés: las bajas de la última MVP del mundial y de la WNBA, A’ja Wilson y de la base Kelsey Plum.

- PERFIL DE PUERTO RICO

Redacción Deportes. Puerto Rico no defraudó en la última edición de la Copa del Mundo de Sydney 2022 al alcanzar por primera vez en la historia los cuartos de final del torneo Y ahora llega a Berlín en clara línea ascendente y por ello se mantiene un roster continuista con sólo cuatro caras nuevas respecto de la última convocatoria olímpica: Nina de León, Zaida González, Imani McGee-Stafford y Denise Solis.

- EL MUNDIAL EN CIFRAS

Redacción Deportes. El próximo 4 de septiembre el balón echará a andar la 20 edición de la Copa del Mundo en la capital de Alemania, Berlín. Tras el éxito de la última edición en Sydney, el baloncesto femenino se prepara para conocer el impacto que tendrá la estrella Caitlin Clark en el resto del mundo.

- PALMARÉS

Redacción Deportes. Palmarés del Campeonato del Mundo de baloncesto femenino desde la primera edición en Chile en 1953 hasta la decimonovena, previa a la disputa de la XX edición en Berlín (Alemania), que comienza el próximo día 4 de septiembre:

- MEDALLERO

Redacción Deportes. La selección femenina de baloncesto de Estados Unidos es la gran dominadora del medallero histórico de los Mundiales, con 11 oros de sus 14 medallas, muy por encima de la antigua Unión Soviética (6 de 8) y Australia (1 de 6). EFE

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