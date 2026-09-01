Seguridad, acogida a migrantes y servicios esenciales acaparan el 75 % del plan para Ceuta

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Madrid, 1 sep (EFE).- Las medidas urgentes aprobadas por el Gobierno para Ceuta están enfocadas principalmente al refuerzo de los servicios esenciales de la ciudad autónoma, su seguridad y la acogida de migrantes, partidas que suponen el 75 % del los 309 millones que el Ejecutivo calcula que movilizará, mientras que el 25 % restante serán ayudas a empresas y trabajadores.

Este plan, al que hay que sumar otros 50 millones en avales, se llevará a cabo en los próximos cuatro meses, excepto las bonificaciones a la contratación y fiscales, que serán permanentes y también se aplicarán en Melilla.

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Este es el desglose de las medidas:

- Sanidad: 3,5 millones de euros para reforzar los recursos sanitarios con la contratación de 100 nuevos profesionales del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) para atención primaria y hospitalaria.

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- Educación: 3,2 millones para seguridad de los centros docentes y acompañamiento psicosocial para toda la comunidad educativa.

- Justicia: 4,5 millones para el refuerzo de jueces, fiscales, letrados de la administración de justicia y funcionarios para agilizar los expedientes, para financiar la asistencia jurídica gratuita y recursos informáticos.

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- Subvención de 2 millones para la ciudad autónoma y 7 millones para la planta desalinizadora.

- Defensa: 74 millones para el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, en el despliegue de personal y medios, transporte, logística y mantenimiento del material.

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- El alojamiento y atención básica de las personas migrantes recibe 53, 4 millones.

- Infancia: 63,6 millones más para la acogida de menores no acompañados.

- 36,6 millones en ayudas directas a empresas y autónomos, que se podrán solicitar a partir del 14 de septiembre para que los primeros pagos lleguen a principios de octubre. Beneficiarán a 2.600 autónomos, que podrán recibir hasta 5.000 euros, y 1.400 empresas, que recibirán entre 10.000 y 150.000 euros por empresa, en función del volumen de facturación.

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- 14 millones en ayudas directas, para contribuir a recuperar la actividad económica y empresarial de Ceuta y reforzar la confianza de consumidores, visitantes y empresas (con bonos de consumo y al turismo, campañas).

- Bonificación del Impuesto de Sociedades que pasará del 50 % al 60 % para entidades residentes en Ceuta y Melilla, y para las que mantienen actividad y puestos de trabajo en la ciudad. Para los autónomos habrá mejoras en la tributación del IRPF. Ambas medidas serán permanentes.

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- Un millón de euros para el Plan Ceuta Exporta que lleva a cabo el ICEX y un millón de euros para una campaña de promoción internacional de Ceuta como destino turístico.

- Línea de avales ICO por hasta 50 millones.

- Exenciones en cuotas a la Seguridad Social para las empresas que hayan visto interrumpida o limitada su actividad y recurran a un ERTE y prestación extraordinaria por cese de actividad para los autónomos.

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- Bonificación permanente en la cuota empresarial a la Seguridad Social del 50 % actual al 75 % (12,2 millones para cuatro meses) para trabajadores con contrato indefinido en Ceuta y Melilla y siempre que desarrollen actividades formativas.

- Ayudas por 650.000 euros para formación de trabajadores, a través del SEPE.

EFE

apc/agc/slp