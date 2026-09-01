Rusia pide a España pruebas sobre su supuesta implicación en la crisis migratoria de Ceuta

Moscú, 1 sep (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Rusia ha pedido este martes a España pruebas sobre su supuesta implicación en una campaña de desinformación que habría provocado la crisis migratoria en la Ciudad Autónoma de Ceuta.
"Cuando hay acusaciones, debe haber hechos concretos que después requieren verificación. Y sólo después de esto se puede hablar sobre una acusación que, de alguna forma, pueda ser tomada en serio", ha dicho María Zajárova, portavoz de Exteriores, en rueda de prensa, según informa la agencia Interfax. EFE
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