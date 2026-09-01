Osasuna incorpora al atacante del Brest Romain del Castillo

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Pamplona, 1 sep (EFE).- El Club Atlético Osasuna ha alcanzado un acuerdo con el Stade Brestois 29 por los derechos del futbolista Romain del Castillo por 1.000.000 euros en concepto de traspaso, a los que podrían añadirse un máximo de 450.000 euros en variables.

La entidad bretona se reserva el 15 % de la plusvalía de una hipotética venta, según informó este martes el club rojillo en un comunicado. El atacante francés ha firmado una vinculación con Osasuna para las próximas dos temporadas y otra adicional en función de hitos colectivos e individuales.

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El jugador pasó este martes las pertinentes pruebas médicas en la Clínica Universidad de Navarra y esta misma mañana se incorporará a la disciplina de Luis Miguel Ramis en Tajonar. En los próximos días será presentado como nuevo jugador rojillo.

Romain del Castillo (Lyon, 1996) se incorpora a Osasuna después de convertirse en uno de los atacantes más relevantes de la liga francesa en el último lustro. En sus 151 partidos disputados con el Brest, ha aportado 30 goles y 31 asistencias. Asimismo, en toda su trayectoria profesional, el futbolista acumula 220 encuentros en Ligue 1, 11 en Liga de Campeones, 9 en Liga Europa y 2 en Liga Conferencia.

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Formado en la prolífica cantera del Olympique de Lyon, alcanzó su debut en la máxima categoría con apenas 19 años. Posteriormente, tuvo dos periodos de cesión al Bourg-Péronnas y Nimes antes de ser traspasado al Stade Rennes, donde creció durante cuatro temporadas y se destapó como un gran asistente. De hecho, disputó 10 partidos con la selección francesa sub-21.

No obstante, sería en el Brest donde ofrecería su versión más deslumbrante y ejercería como actor principal en la histórica clasificación para la Liga de Campeones 2024-2025, en la que el equipo alcanzó las eliminatorias y cayó a manos de quien sería campeón, el PSG.

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Fue en Brest donde se consagró como un futbolista muy relevante de la Ligue 1 gracias a su talento, técnica y golpeo de balón, el cual domina tanto con su pierna natural, la zurda, como con la diestra; cualidad que le permite ser un especialista en el balón parado.

Tras disputar como titular los dos primeros partidos de la temporada con el Brest e incluso marcar un gol, se incorpora a Osasuna para poner su calidad al servicio del equipo y contribuir a la consecución de sus objetivos. EFE

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