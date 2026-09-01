La reserva hídrica española desciende 495 hectometros, hasta el 64 % de su capacidad

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Madrid, 1 sep (EFE).- La reserva hídrica española se encuentra al 64,0 % de capacidad total, con 35.875 hectómetros cúbicos almacenados, después de perder 495 hectómetros (equivalente al 0,9 %) durante la última semana, según los datos publicados este martes por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

La vertiente Atlántica concentra actualmente 28.154 hectómetros de agua embalsada, frente a los 7.721 almacenados en la Mediterránea, de acuerdo a estos datos, aunque, en comparación con la semana anterior, la primera ha perdido 271 hectómetros, mientras que la segunda ha aumentado sus reservas en 226.

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Por cuencas, las mayores reservas en porcentaje se encuentran en las de Guadalete-Barbate, con el 77,9 % de su capacidad, seguidas de las internas de Cataluña (77,7 %), las internas del País Vasco (76,2 %), Guadiana (73,7 %), Guadalquivir (72,6 %) y Tinto, Odiel y Piedras (72,5 %).

En el extremo contrario, las altas temperaturas durante meses han reducido la capacidad de la cuenca Segura, que se sitúa en el 53,2 %, seguida del Júcar (54,3 %), el Ebro (54,5 %) y Galicia Costa (58,6 %).

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Los embalses españoles almacenan actualmente 2.640 hectómetros más que en la misma semana del año anterior, cuando la reserva se situaba en 33.235 hectómetros.

El siguiente cuadro detalla el estado de las cuencas, su capacidad y la situación actual:

CUENCA

CAPACIDAD

ACTUAL

EMBALSADA

Cantábrico Oriental

73

47

64,4 %

Cantábrico Occidental

490

324

66,1 %

Miño-Sil

3.030

1.997

65,9 %

Galicia Costa

684

401

58,6 %

Cuencas internas del País Vasco

21

16

76,2 %

Duero

7.602

4.528

59,6 %

Tajo

11.056

6.529

59,1 %

Guadiana

9.538

7.031

73,7 %

Tinto, Odiel y Piedras

229

166

72,5 %

Guadalete-Barbate

1.651

1.286

77,9 %

Guadalquivir

8.030

5.829

72,6 %

Mediterránea Andaluza

1.174

793

67,5 %

Segura

1.140

606

53,2 %

Júcar

2.846

1.545

54,3 %

Ebro

7.802

4.251

54,5 %

Cuencas internas de Cataluña

677

526

77,7 %

TOTAL

56.043

35.875

64,0 %

EFE

rgg/nam