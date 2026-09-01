La reserva hídrica española desciende 495 hectometros, hasta el 64 % de su capacidad

Madrid, 1 sep (EFE).- La reserva hídrica española se encuentra al 64,0 % de capacidad total, con 35.875 hectómetros cúbicos almacenados, después de perder 495 hectómetros (equivalente al 0,9 %) durante la última semana, según los datos publicados este martes por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).
La vertiente Atlántica concentra actualmente 28.154 hectómetros de agua embalsada, frente a los 7.721 almacenados en la Mediterránea, de acuerdo a estos datos, aunque, en comparación con la semana anterior, la primera ha perdido 271 hectómetros, mientras que la segunda ha aumentado sus reservas en 226.
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Por cuencas, las mayores reservas en porcentaje se encuentran en las de Guadalete-Barbate, con el 77,9 % de su capacidad, seguidas de las internas de Cataluña (77,7 %), las internas del País Vasco (76,2 %), Guadiana (73,7 %), Guadalquivir (72,6 %) y Tinto, Odiel y Piedras (72,5 %).
En el extremo contrario, las altas temperaturas durante meses han reducido la capacidad de la cuenca Segura, que se sitúa en el 53,2 %, seguida del Júcar (54,3 %), el Ebro (54,5 %) y Galicia Costa (58,6 %).
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Los embalses españoles almacenan actualmente 2.640 hectómetros más que en la misma semana del año anterior, cuando la reserva se situaba en 33.235 hectómetros.
El siguiente cuadro detalla el estado de las cuencas, su capacidad y la situación actual:
CUENCA
CAPACIDAD
ACTUAL
EMBALSADA
Cantábrico Oriental
73
47
64,4 %
Cantábrico Occidental
490
324
66,1 %
Miño-Sil
3.030
1.997
65,9 %
Galicia Costa
684
401
58,6 %
Cuencas internas del País Vasco
21
16
76,2 %
Duero
7.602
4.528
59,6 %
Tajo
11.056
6.529
59,1 %
Guadiana
9.538
7.031
73,7 %
Tinto, Odiel y Piedras
229
166
72,5 %
Guadalete-Barbate
1.651
1.286
77,9 %
Guadalquivir
8.030
5.829
72,6 %
Mediterránea Andaluza
1.174
793
67,5 %
Segura
1.140
606
53,2 %
Júcar
2.846
1.545
54,3 %
Ebro
7.802
4.251
54,5 %
Cuencas internas de Cataluña
677
526
77,7 %
TOTAL
56.043
35.875
64,0 %
EFE
rgg/nam
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