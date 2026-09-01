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La reserva hídrica española desciende 495 hectometros, hasta el 64 % de su capacidad

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Madrid, 1 sep (EFE).- La reserva hídrica española se encuentra al 64,0 % de capacidad total, con 35.875 hectómetros cúbicos almacenados, después de perder 495 hectómetros (equivalente al 0,9 %) durante la última semana, según los datos publicados este martes por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

La vertiente Atlántica concentra actualmente 28.154 hectómetros de agua embalsada, frente a los 7.721 almacenados en la Mediterránea, de acuerdo a estos datos, aunque, en comparación con la semana anterior, la primera ha perdido 271 hectómetros, mientras que la segunda ha aumentado sus reservas en 226.

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Por cuencas, las mayores reservas en porcentaje se encuentran en las de Guadalete-Barbate, con el 77,9 % de su capacidad, seguidas de las internas de Cataluña (77,7 %), las internas del País Vasco (76,2 %), Guadiana (73,7 %), Guadalquivir (72,6 %) y Tinto, Odiel y Piedras (72,5 %).

En el extremo contrario, las altas temperaturas durante meses han reducido la capacidad de la cuenca Segura, que se sitúa en el 53,2 %, seguida del Júcar (54,3 %), el Ebro (54,5 %) y Galicia Costa (58,6 %).

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Los embalses españoles almacenan actualmente 2.640 hectómetros más que en la misma semana del año anterior, cuando la reserva se situaba en 33.235 hectómetros.

El siguiente cuadro detalla el estado de las cuencas, su capacidad y la situación actual:

      CUENCA

    CAPACIDAD

      ACTUAL

   EMBALSADA

Cantábrico Oriental

          73

        47

        64,4 %

Cantábrico Occidental

         490

        324

        66,1 %

Miño-Sil

       3.030

                1.997

       65,9 %

Galicia Costa

         684

         401

        58,6 %

Cuencas internas del País Vasco

          21

         16

        76,2 %

Duero

       7.602

        4.528

        59,6 %

Tajo

      11.056

        6.529

        59,1 %

Guadiana

       9.538

        7.031

        73,7 %

Tinto, Odiel y Piedras

        229

        166

        72,5 %

Guadalete-Barbate

      1.651

        1.286

        77,9 %

Guadalquivir

      8.030

        5.829

        72,6 %

Mediterránea Andaluza

      1.174

          793

        67,5 %

Segura

      1.140

         606

        53,2 %

Júcar

      2.846

        1.545

        54,3 %

Ebro

      7.802

        4.251

        54,5 %

Cuencas internas de Cataluña

      677

         526

        77,7 %

TOTAL

     56.043

      35.875

        64,0 %

EFE

rgg/nam

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