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La Justicia de Qatar condena definitivamente a OHLA a pagar 26,4 millones por la obra del hospital de Sidra

14/07/2026 Luis Amodio, presidente ejecutivo de OHLA, y Mauricio Amodio, vicepresidente ejecutivo POLITICA ESPAÑA EUROPA MADRID OHLA
14/07/2026 Luis Amodio, presidente ejecutivo de OHLA, y Mauricio Amodio, vicepresidente ejecutivo POLITICA ESPAÑA EUROPA MADRID OHLA
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El Tribunal de Casación de Qatar ha declarado firme la sentencia del Tribunal de Apelación del país, rechazando los recursos presentados por las partes, y ha condenado a la 'joint venture' formada por OHLA y Contrack Cyprus a indemnizar, de forma solidaria, a las empresas Kentz y Voltas, subcontratistas de la obra del hospital de Sidra, ubicado en Doha, según ha informado este martes la empresa española a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CVNMV).

En concreto, OHLA, con un 55% en la empresa conjunta, ha sido condenada a abonar solidariamente 26,4 millones de euros. No obstante, la compañía ha afirmado que ejercerá frente a la sentencia "cuantas acciones sean legalmente procedentes en defensa de sus legítimos intereses".

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En su fallo definitivo, el Tribunal de Casación de Qatar ha rechazado los recursos presentados tanto por la 'joint venture' formada por OHLA y Contrack Cyprus como por sus subcontratistas, las empresas Kentz y Voltas, en el marco del procedimiento judicial por la construcción del hospital de Sidra.

En 2008, la 'joint venture' integrada por OHLA (55%) y Contrack Cyprus (45%) se adjudicó la construcción de un hospital de alta tecnología y centro de investigación médica en Doha por más de 1.800 millones de euros, promovido por la entidad estatal Qatar Foundation.

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Para la instalación electromecánica y otros trabajos de ingeniería, OHLA y Contrack contrataron a las sociedades especializadas Kentz y Voltas. Durante el desarrollo de los trabajos surgieron retrasos, sobrecostes y desacuerdos sobre el diseño y la ejecución.

En 2014, Qatar Foundation decidió rescindir de forma unilateral el contrato con OHLA y su socio, expulsándolos de las obras y ejecutando los avales bancarios aportados por la constructora española.

Al interrumpirse la obra, los subcontratistas (Kentz y Voltas) demandaron a la 'joint venture' alegando impagos, trabajos no remunerados, daños por los retrasos e interrupción del servicio.

A su vez, OHLA y Contrack reclamaron a Kentz y Voltas por incumplimiento de contrato, mientras la empresa española peleaba en paralelo un arbitraje internacional contra la propia Qatar Foundation.

En este periplo judicial, las demandas de los subcontratistas han pasado por los tribunales locales cataríes (primera instancia, apelación y finalmente casación). Ahora, el Tribunal de Casación de Qatar ha declarado firme la sentencia del Tribunal de Apelación del país, condenando a OHLA al abono solidario de 26,4 millones de euros a los subcontratistas de la obra.

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