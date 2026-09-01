La Justicia de Qatar condena definitivamente a OHLA a pagar 26,4 millones por la obra del hospital de Sidra

14/07/2026 Luis Amodio, presidente ejecutivo de OHLA, y Mauricio Amodio, vicepresidente ejecutivo POLITICA ESPAÑA EUROPA MADRID OHLA

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El Tribunal de Casación de Qatar ha declarado firme la sentencia del Tribunal de Apelación del país, rechazando los recursos presentados por las partes, y ha condenado a la 'joint venture' formada por OHLA y Contrack Cyprus a indemnizar, de forma solidaria, a las empresas Kentz y Voltas, subcontratistas de la obra del hospital de Sidra, ubicado en Doha, según ha informado este martes la empresa española a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CVNMV).

En concreto, OHLA, con un 55% en la empresa conjunta, ha sido condenada a abonar solidariamente 26,4 millones de euros. No obstante, la compañía ha afirmado que ejercerá frente a la sentencia "cuantas acciones sean legalmente procedentes en defensa de sus legítimos intereses".

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En su fallo definitivo, el Tribunal de Casación de Qatar ha rechazado los recursos presentados tanto por la 'joint venture' formada por OHLA y Contrack Cyprus como por sus subcontratistas, las empresas Kentz y Voltas, en el marco del procedimiento judicial por la construcción del hospital de Sidra.

En 2008, la 'joint venture' integrada por OHLA (55%) y Contrack Cyprus (45%) se adjudicó la construcción de un hospital de alta tecnología y centro de investigación médica en Doha por más de 1.800 millones de euros, promovido por la entidad estatal Qatar Foundation.

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Para la instalación electromecánica y otros trabajos de ingeniería, OHLA y Contrack contrataron a las sociedades especializadas Kentz y Voltas. Durante el desarrollo de los trabajos surgieron retrasos, sobrecostes y desacuerdos sobre el diseño y la ejecución.

En 2014, Qatar Foundation decidió rescindir de forma unilateral el contrato con OHLA y su socio, expulsándolos de las obras y ejecutando los avales bancarios aportados por la constructora española.

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Al interrumpirse la obra, los subcontratistas (Kentz y Voltas) demandaron a la 'joint venture' alegando impagos, trabajos no remunerados, daños por los retrasos e interrupción del servicio.

A su vez, OHLA y Contrack reclamaron a Kentz y Voltas por incumplimiento de contrato, mientras la empresa española peleaba en paralelo un arbitraje internacional contra la propia Qatar Foundation.

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En este periplo judicial, las demandas de los subcontratistas han pasado por los tribunales locales cataríes (primera instancia, apelación y finalmente casación). Ahora, el Tribunal de Casación de Qatar ha declarado firme la sentencia del Tribunal de Apelación del país, condenando a OHLA al abono solidario de 26,4 millones de euros a los subcontratistas de la obra.