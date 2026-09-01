La Comunidad insiste en que el estadio de Vallecas no reabrirá hasta que sea seguro

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Madrid, 1 sep (EFE).- El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, aseguró este martes que el estadio de Vallecas "no se va a abrir" mientras una auditoría externa no verifique que "es seguro para las personas y que es salubre".

Así lo precisó a los periodistas en la presentación del Festival de Otoño donde fue preguntado por las declaraciones del vicepresidente del Rayo, José María Sardá, quien aseguró que el equipo "puede jugar perfectamente ya en el estadio".

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De Paco explicó que la Comunidad requirió al club para que aportase la documentación necesaria para acreditar el estado de las instalaciones y reprochó al Rayo que permaneciese "más de un mes, más de 50 días" sin atender esos requerimientos.

"El procedimiento de extinción sigue en curso" y se ha llevado con "absoluta cautela, absoluta precaución y absoluto respeto al procedimiento administrativo", afirmó De Paco, quien recalcó que la prioridad de la Comunidad es garantizar la seguridad de los espectadores y usuarios del estadio.

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El consejero señaló que el Rayo no podrá volver a jugar en Vallecas hasta que una auditoría externa determine que el estadio es seguro y cumple las condiciones de salubridad necesarias: "No se va a abrir el estadio del Rayo Vallecano mientras una auditoría externa nos diga que es seguro para las personas y que es salubre", subrayó.

De Paco avanzó que el próximo partido del Rayo no podrá disputarse en el estadio de Vallecas, aunque expresó su deseo de que el equipo pueda regresar "lo antes posible" a su campo.

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"Ha sido el Rayo el que ha perdido más de un mes desoyendo las peticiones de la Administración", reiteró De Paco, quien defendió que la Comunidad tenía la obligación de cerrar el estadio después de disponer de una auditoría que advertía de que no era seguro.

"Queremos que el Rayo vuelva a su casa, a ese estadio de Vallecas, que es donde tiene que jugar", concluyó el consejero.

El Rayo Vallecano ya disputó su primer partido de LaLiga EA Sports como anfitrión en el estadio de Butarque, casa del Leganés, contra el Alavés y deberá medirse este fin de semana al Racing de Santander en el mismo escenario. EFE

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