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Elliott: “Ojalá clasificarnos para Europa, creo que el Valencia se lo merece”

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Valencia, 1 sep (EFE).- El mediapunta inglés Harvey Elliott dijo este martes, tras oficializarse su cesión desde el Liverpool al Valencia, que quiere ayudar al equipo a “a llegar lo más lejos posible” y agregó que “ojalá clasificarnos para jugar en Europa porque creo que este club se lo merece”.

“Quiero ayudar al equipo a llegar lo más lejos posible y, ojalá, clasificarnos para jugar en Europa porque creo que este club se lo merece. Es un club increíble y creo que los aficionados también merecen volver a disfrutar de esa experiencia”, comentó en declaraciones al club.

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Sobre su llegada al Valencia, Elliott apuntó que ha sido todo “muy intenso”. “Estoy muy contento de estar aquí. Espero poder incorporarme al equipo y estar preparado para jugar este fin de semana. Quería tener la oportunidad de venir aquí, jugar con regularidad y probar una liga diferente”, aseguró.

Asimismo, se mostró “muy agradecido” al Valencia por la oportunidad y afirmó que se siente “preparado” para empezar ya, “pero, en última instancia, será decisión del entrenador si quiere contar conmigo”.

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Elliott reconoció que habló hace unos días por teléfono con Carlos Corberán: “Estaba muy contento con la posibilidad de que esta oportunidad se hiciera realidad y, para mí, también era una gran oportunidad venir aquí y jugar. Hablamos durante bastante tiempo sobre lo que esperaba de mí. Creo que vamos a tener una relación muy buena. Espero que, como equipo, podamos dar un paso adelante y hacer una temporada muy buena”.

Además, también habló sobre su nuevo equipo con el exvalencianista Giorgi Mamardashvili, que en la actualidad milita en el Liverpool. “Giorgi me dijo que los aficionados son increíbles. Cuando las cosas no van bien, te apoyan y están contigo hasta el final. Y cuando ganas y juegas bien, son los mejores aficionados que puedes tener”, contó.

“También me dijo que la ciudad es increíble. Hablamos un poco, aunque no quería preguntar demasiado para no desvelar lo que estaba pasando. Pero Giorgi me habló muy bien de la ciudad y, sobre todo, del club. Estoy muy ilusionado y tengo muchas ganas de vivirlo por mí mismo”, agregó.

En el aspecto individual, Elliott prometió dar el cien por cien en cada partido y entrenamiento: “Me gustaría ayudar al equipo de esa manera, pero también creo que puedo aportar en ataque con mi creatividad, mis asistencias y mis goles. Me considero un jugador con perfil de creador de juego. Sea lo que sea, lo que necesite el equipo, quiero ayudar. Quiero aprovechar todas mis cualidades y aportar todo lo que pueda para ayudarnos a ganar partidos. Creo que puedo hacerlo”.

“El Valencia es un club con mucha historia. A lo largo de los años, han pasado por aquí jugadores increíbles como David Silva y David Villa. Personalmente, admiraba mucho a David Silva por su desempeño y por su manera de jugar. Ojalá pueda alcanzar un nivel similar, pero, al mismo tiempo, quiero crear mi propia historia con el club esta temporada”, reconoció.

Por último, el futbolista inglés afirmó que para él es un privilegio jugar en un estadio “tan histórico e increíble” como Mestalla. “Nunca había estado antes en el estadio. Poder jugar aquí delante de nuestra afición y, ojalá, hacerlo muy bien va a ser algo muy especial”, apuntó el jugador inglés.

“En el futuro, cuando mire atrás en mi carrera y pueda decir que jugué en Mestalla, significará mucho para mí. Formaré parte de la historia de este estadio y espero que sea una temporada increíble en todos los sentidos. Ojalá podamos conseguir muchas cosas aquí esta temporada”, finalizó. EFE

plm/cta/jl

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