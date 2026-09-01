'El tiempo a nuestro favor', un libro que enseña a envejecer sin 'apagarse'

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Rafael Molina

Madrid, 1 sep (EFE).- La mayoría de nosotros sentimos rechazo psicológico hacia la idea de vivir eternamente, o eso dicen las encuestas, pero sí queremos cumplir muchos años con buena calidad de vida. De este propósito y de lo que se sabe sobre cómo lograrlo nos habla el libro 'El tiempo a nuestro favor. La ciencia de la longevidad', de la periodista española Carmen Lanchares.

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"Mi idea era profundizar en el tema de la longevidad a partir de las investigaciones y los hallazgos más relevantes, pero sin perder de vista el lado humano y la realidad cotidiana", explica la escritora en una entrevista con EFE.

De hecho, el libro parte de una tesis sencilla y de gran alcance: la revolución de la longevidad no consiste únicamente en añadir años a la vida, sino en aprender a habitar una vida más larga.

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"No quería escribir un tratado científico ni un manual de autoayuda. Tampoco quería quedarme en el tópico 'haz ejercicio y come sano'. Quería ir más allá: analizar la longevidad en toda su complejidad: en su dimensión biológica, económica, social, psicológica, ambiental y ética", subraya Lanchares, quien durante más de dos décadas ha sido la directora de Belleza y Salud en la edición española de la revista Vogue.

El libro, que incluye decenas de estudios clínicos sobre la evolución del cuerpo humano en sus diferentes vertientes, sale a la venta el 3 de septiembre, editado por Debate (Penguin Random House).

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Para Lanchares, cumplir años no es sólo un número, es algo "íntimo y colectivo a la vez: se va fraguando en las acciones cotidianas, pero también en el tipo de sociedad que queremos, para no dejar a nadie atrás".

"La medicina de la longevidad y la industria de la cosmética nos ofrecen hoy muchos y buenos recursos para tratar la piel y los signos de la edad, pero el objetivo no debería ser convertirnos en clones de nuestra juventud, sino estar bien en nuestra piel en cada etapa de nuestra vida", subraya.

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En el último siglo hemos aumentado la esperanza de vida más que en todos los milenios anteriores, pero ¿cómo podemos gestionar ese tiempo añadido?.

"La clave de esta nueva longevidad es entender que todos esos años extras nos ofrecen la oportunidad de abrir una nueva etapa en la que la experiencia y el conocimiento acumulados nos permiten soltar lastres y, como decía Carl Honoré (autor de 'Elogio a la lentitud'), ser por fin más uno mismo. El libro busca ser una invitación a cuidarse con criterio, a encarar la edad con resiliencia y a recordar por qué vale la pena vivir", explica la autora.

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Lanchares habla de los científicos que defienden la posibilidad de encontrar la llave de la vida eterna y de los que concluyen que la existencia como ser humano tiene límites.

"La verdad es que me sentí atraída, casi abducida, por las tesis de Aubrey de Grey o José Luis Cordeiro y esas ideas de que el envejecimiento es un problema 'técnico' solucionable. Me encanta fantasear con estos planteamientos, que sin duda dan buenos titulares", reflexiona la periodista.

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"Sin embargo, hablando con honestidad, me convence más la postura del límite natural. La evidencia científica confirma que el desgaste celular marca un techo biológico inevitable".

Lanchares destaca en su libro que la ciencia, con inversiones multimillonarias, está dando pasos de gigante, pero "está claro que podemos mejorar y 'reparar' nuestro reloj biológico hasta cierto punto" porque "nuestro organismo no es una máquina a la que se le pueden cambiar todas las piezas defectuosas".

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La periodista incluye y describe en su obra términos que van asociados a eso de "hacerse mayor" (gerociencia) y cómo evitarlo: exposoma, creatina, magnesio, 'NEAT (Non-Exercise activity)', thermogenesis, 'antiaging', 'wellaging', 'slow aging' o 'proaging', 'biohacking' o midorexia, pero si hay alguno que defiende es el "joyspan" (alegría de vivir).

Un término creado por la gerontóloga Kerry Burnight y que trata de medir la cantidad de años que una persona vive con satisfacción emocional, sentido de propósito y relaciones sanas, algo que deberíamos practicar todos cuando llegamos a lo que la longeva actriz Jane Fonda ha definido como el "tercer acto".

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"En mi libro insisto en esta distinción: cuidarse es aceptar el proceso natural y acompañarlo con las mejores herramientas disponibles. Negar el envejecimiento es declararle una guerra, perdida de antemano, a la biología", relata Lanchares. EFE

(Foto)