El Real Valladolid da salida al atacante noruego Erlien e incorpora al portero Dani Martín

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Valladolid, 1 sep (EFE).- El Real Valladolid, a falta de pocas horas para el cierre del mercado de fichajes, ha dado salida al atacante noruego Vegard Erlien, y ha fichado al portero Daniel Martín que, procedente del Levante, llega cedido al conjunto blanquivioleta hasta el final de la presente temporada.

Dani Martín completa de este modo la meta del primer equipo del Real Valladolid, que se reserva una opción de compra sobre el jugador, según ha informado el club a través de su página web.

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El cancerbero madrileño, internacional sub20 con la selección española, completó su formación en las categorías inferiores del Rayo Majadahonda y, en el verano de 2024, fichó por el Levante, aunque en las campañas siguientes estuvo cedido en el Marbella (Primera RFEF) y Huesca (LaLiga Hypermotion).

Dani Martín elevará la competitividad de la portería blanquivioleta y se incorporará de inmediato a los entrenamientos, junto al resto de la plantilla y, especialmente, con sus compañeros de posición, Álvaro Aceves y Lucas Lavagnino, otra de las incorporaciones del Real Valladolid para esta temporada.

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Erlien, por su parte, concluye su etapa blanquivioleta, que ha cubierto con más pena que gloria, ya que sólo ha disputado once encuentros oficiales, al que podrían añadirse Stanko Juric y Marcos André si se logra un acuerdo beneficioso para todas las partes en este tramo final del mercado. EFE

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