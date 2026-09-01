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El PP ve "incoherente" que el PSOE pida al juez no dar datos bancarios ajenos al caso Leire: "Tiene algo que ocultar"

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La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha tachado de "incoherente" que el PSOE haya pedido al juez del 'caso Leire' que no se desvelen datos bancarios ajenos a la causa y considera que eso parece indicar que los socialistas tienen "algo que ocultar".

El pasado mes de julio, el juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz, abrió una pieza sobre los pagos que presuntamente realizó el PSOE a la exmilitante socialista y reclamó a 12 entidades bancarias que informasen de movimientos y saldos vinculados con 82 cuentas relacionadas con la causa, seis de ellas del PSOE.

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Pero ahora el PSOE ha pedido al juez el expurgo de los datos que se obtengan de las cuentas bancarias del partido que no tengan relación con la investigación y ha rogado que "no se produzca ninguna filtración a la opinión pública" de datos que pudieran vulnerar el derecho a la intimidad de muchas personas ajenas a la causa.

TIENEN MIEDO A QUE SE PUEDAN VER

Para Ester Muñoz, esta petición de los socialistas es una muestra de incoherencia, habida cuenta de q1ue el PSOE viene asegurando que no ha habido irregularidades: "Si yo tuviese mis cuentas perfectamente limpias, estaría deseando que las viera todo el mundo. Pero no quieren que las vea todo el mundo", ha comentado en rueda de prensa en el Congreso. A su juicio, si alguien "no quiere mostrar sus cuentas" y "tiene miedo a que se puedan ver" es porque "algo tiene que ocultar".

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Según la portavoz del PP, esa "incoherencia" se refleja también en declaraciones de dirigentes socialistas que, a la vez que niegan irregularidades en sus cuentas, asumen la posibilidad de que el partido acabe imputado por financiación ilegal y ya adelantan que, en ese caso, tampoco pasaría nada. "Es verdad que el PSOE últimamente está haciendo cosas muy extrañas", ha comentado.

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EuropaPress

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