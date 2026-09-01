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El Liverpool incorpora al portero belga Brughmans por 35 millones

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Londres, 1 sep (EFE).- El Liverpool ha hecho oficial este martes la incorporación del portero belga Lucca Brughmans por 30 millones de libras (35 millones de euros).

El arquero de 18 años ha firmado un contrato de seis temporadas con los 'Reds', pero seguirá una temporada seguida en el Genk e irá por primera vez al Liverpool de cara a la temporada 2027-2028.

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El Liverpool ya tiene cuatro porteros en la plantilla, Alisson Becker, Giorgi Mamardashvili, Freddie Woodman y Vitezslav Jaros. Sin embargo, Alisson termina contrato el año que viene y ya son varios veranos consecutivos en los que se le relaciona con una salida, mientras que Mamardashvili no convenció la temporada pasada cuando tuvo que sustituir al brasileño por lesión.

Esto ha provocado que el Liverpool haya querido cerrar a una gran promesa en la portería de cara al futuro. EFE

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