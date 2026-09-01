Espana agencias

El Gobierno aprueba hoy el proyecto de estatuto marco criticado por los médicos

Guardar

Madrid, 1 sep (EFE).- El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes el proyecto de ley del estatuto marco, que ahora deberá empezar su andadura parlamentaria pese al rechazo frontal de los médicos, que amenazan con una nueva huelga, esta vez indefinida, este otoño.

La polémica generada con la reforma de la ley que regula las condiciones laborales del personal del Sistema Nacional de Salud llevó incluso a las comunidades a pedir al Ministerio de Sanidad que rehiciera las negociaciones, algo que rechazó de plano no sólo la ministra Mónica García, sino también los sindicatos de base con los que cerró el texto tras tres años de negociaciones.

PUBLICIDAD

Así, y tras su paso en primera vuelta el pasado 2 de junio, Sanidad elevará este martes al Consejo el texto definitivo como paso previo a su remisión al Congreso para que empiece su tramitación parlamentaria, han informado a EFE fuentes gubernamentales.

Entre otras medidas, la reforma pone fin a las guardias médicas de 24 horas para reducirlas a un máximo de 17, impide que puedan hacerse jornadas ordinarias después de una guardia y fija un límite de 45 horas semanales de trabajo frente a las 48 de tope europeo.

PUBLICIDAD

Sin embargo, estos cambios no convencen a los sindicatos médicos CESM, SMA y la plataforma Apemyf, que insisten en sus reivindicaciones de obtener un estatuto propio y un ámbito de negociación exclusivo, además de otras demandas como una nueva categoría profesional (la A1+) o jornadas que no superen las 35 horas semanales, de las que ya gozan en varias autonomías.

Por ello, antes del parón estival anunciaron que, si no se daban avances con sus reivindicaciones, recrudecerían las protestas que han protagonizado este último año, con cinco huelgas médicas convocadas, para hacer un llamamiento a un paro indefinido este mes de septiembre.

Mientras tanto, otros colectivos profesionales afectados por el estatuto marco urgen la aprobación de esta reforma, como el de Enfermería, ya que supondría que se les reconociera su categoría profesional como un grado universitario, acorde a su formación y competencias actuales, y no como una diplomatura como sucede ahora. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La casa más cara de España está en Marbella: valorada en 70 millones de euros y con spa, cine y bolera

Este palacio marbellí de 14.000 metros cuadrados y 13 habitaciones es toda una joya arquitectónica de la Costa del Sol

La casa más cara de España está en Marbella: valorada en 70 millones de euros y con spa, cine y bolera

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Zaragoza este 1 de septiembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Zaragoza este 1 de septiembre

El tamaño depende del código postal: los españoles quieren pisos de tres habitaciones, pero el precio les obliga a renunciar a metros

Casi la mitad de quienes concretan su búsqueda en los portales inmobiliarios opta por viviendas de tres dormitorios, mientras los pisos pequeños ganan peso en los mercados más caros y las viviendas grandes resisten en las provincias más asequibles

El tamaño depende del código postal: los españoles quieren pisos de tres habitaciones, pero el precio les obliga a renunciar a metros

El joven ingeniero que cifra los vecinos que tendrán que ‘sacrificarse’ por la Fórmula 1 de Madrid: 6.243 residentes disfrutarán de la carrera por encima de los 65 decibelios

Un Trabajo de Fin de Máster ha analizado el impacto acústico del evento deportivo que se desarollará entre el 11 y 13 de septiembre. Lo más alarmante es la presencia de 279 personas expuestas a más de 80 decibelios, de las cuales 79 están por encima de los 85

El joven ingeniero que cifra los vecinos que tendrán que ‘sacrificarse’ por la Fórmula 1 de Madrid: 6.243 residentes disfrutarán de la carrera por encima de los 65 decibelios

Un mes después de la crisis en Ceuta, “son más los migrantes sin un techo digno que los que sí lo tienen” pese a la ampliación de plazas

Organizaciones sociales advierten que muchos migrantes siguen durmiendo en la calle y denuncian graves carencias en atención, protección y recursos básicos

Un mes después de la crisis en Ceuta, “son más los migrantes sin un techo digno que los que sí lo tienen” pese a la ampliación de plazas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El joven ingeniero que cifra los vecinos que tendrán que ‘sacrificarse’ por la Fórmula 1 de Madrid: 6.243 residentes disfrutarán de la carrera por encima de los 65 decibelios

El joven ingeniero que cifra los vecinos que tendrán que ‘sacrificarse’ por la Fórmula 1 de Madrid: 6.243 residentes disfrutarán de la carrera por encima de los 65 decibelios

¿Autonómicas y municipales antes que las generales?: El calendario electoral que dibuja Sánchez incomoda a los líderes territoriales

Última hora sobre la crisis migratoria de Ceuta, en directo: la ciudad autónoma retrasa el inicio de curso en las escuelas infantiles municipales hasta el 28 de septiembre

Israel tacha de “mentira descarada” las declaraciones de Sánchez sobre su implicación en la crisis de Ceuta

Así están las encuestas: la crisis en Ceuta hunde en bloque al Gobierno y catapulta a Vox

ECONOMÍA

El tamaño depende del código postal: los españoles quieren pisos de tres habitaciones, pero el precio les obliga a renunciar a metros

El tamaño depende del código postal: los españoles quieren pisos de tres habitaciones, pero el precio les obliga a renunciar a metros

La Unión Europea suspende desde este jueves la importación de carne y otros productos animales procedentes de Brasil por razones sanitarias

España se convierte en la segunda potencia cervecera de Europa: produce 5.300 millones de litros al año y solo la supera Alemania

La luz dispara su precio medio en agosto al nivel más alto en tres años y eleva la factura eléctrica a máximos desde 2022

¿Qué indemnización puede cobrar un empleado público que haya encadenado contratos temporales?: Hasta 10.000 € cada tres años

DEPORTES

Djokovic desfallece en el US Open y hace saltar las alarmas tras una noche de llanto, dolor y vómitos: “Si solventa esos problemas con el calor, puede seguir ahí ganando partidos”

Djokovic desfallece en el US Open y hace saltar las alarmas tras una noche de llanto, dolor y vómitos: “Si solventa esos problemas con el calor, puede seguir ahí ganando partidos”

El FC Barcelona endosa una ‘manita’ a un Rayo Vallecano peleón en el Camp Nou

Alcaraz está de vuelta: firma una ilusionante victoria en el US Open ante Roman Safiullin y empieza a recuperar sensaciones

FC Barcelona y Atlético de Madrid apuran las últimas horas del mercado de fichajes para cerrar la llegada de un 9

Quién es Malick Yalcouyé, el futbolista que se ha hecho viral por su apariencia viejoven: de sus inicios en Costa de Marfil a ganarse el puesto en el Brighton