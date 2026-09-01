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El español Robert Moreno es nombrado seleccionador interino de Corea del Sur

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Seúl, 1 sep (EFE).- El español Robert Moreno ha sido nombrado seleccionador interino del combinado nacional masculino de Corea del Sur, al que dirigirá inicialmente durante seis partidos, con la posibilidad de continuar hasta la Copa Asiática de 2027, según anunció este martes la Asociación de Fútbol de ese país (KFA).

La junta directiva de la KFA aprobó la contratación de Moreno, de 48 años, y de otros cinco integrantes de su cuerpo técnico, todos ellos españoles, para cubrir el puesto que permanecía vacante desde el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, según un comunicado de la asociación.

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El contrato del técnico se extenderá hasta el próximo 27 de noviembre y abarcará seis encuentros internacionales, incluidos cuatro amistosos entre septiembre y octubre, tras los cuales la federación evaluará su trabajo con el potencial de ampliar su etapa hasta la Copa Asiática de Arabia Saudí a principios de 2027.

Moreno debutará el 24 de septiembre ante Ecuador en Corea del Sur y cuatro días después se enfrentará a Uruguay, mientras que en octubre el combinado surcoreano jugará contra Venezuela, el día 2, y Uzbekistán, el 6.

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El español, quien fue asistente de Luis Enrique Martínez durante su paso por la selección española, dirigió nueve partidos al equipo nacional en 2019, primero durante la ausencia de Martínez y posteriormente tras su salida del cargo.

Tras su paso por el equipo de su país, dirigió al Mónaco francés, al Granada de España y, por último, al Sochi ruso, en el que estuvo al frente hasta septiembre de 2025.

La federación surcoreana destacó su capacidad para utilizar datos en el diseño táctico y el análisis de los rivales, así como su conocimiento del fútbol del país asiático y las alternativas tácticas planteadas durante el proceso de selección.

Su contratación supone además la primera vez que la KFA elige al seleccionador masculino mediante una convocatoria pública.

El nuevo procedimiento llega después de la controversia que rodeó la elección en 2024 del anterior seleccionador, Hong Myung-bo, cuyo nombramiento fue cuestionado por falta de transparencia y por irregularidades en el proceso detectadas por el Ministerio de Deportes.

Hong dimitió el pasado junio tras la eliminación de Corea del Sur en la fase de grupos del Mundial, después de ganar a República Checa (2-1) y perder ante México (1-0) y Sudáfrica (1-0). EFE

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