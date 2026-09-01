El Baskonia cancela su primer amistoso por falta de jugadores

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Vitoria, 1 sep (EFE).- Kosner Baskonia comunicó este martes la cancelación de su primer partido amistoso de la pretemporada por falta de jugadores.

El encuentro se iba a celebrar este miércoles a puerta cerrada ante el Gipuzkoa Basket, pero los problemas físicos de algunos integrantes de la plantilla de Paolo Galbiati y otro tipo de ausencias han motivado este movimiento.

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Kobi Simmons y Damion Baugh han llegado a Vitoria este mismo martes, mientras que Kenneth Faried y Khalifa Diop no están con sus compañeros.

El norteamericano aún no se ha incorporado a la pretemporada y el joven interior azulgrana se encuentra en Estados Unidos con permiso del club.

En condiciones normales, el Baskonia se estrenará este sábado ante el Real Madrid en León, en el memorial Urbano González. EFE

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