El Atlético ficha al delantero Jonathan David hasta final de temporada

Guardar

Madrid, 1 sep (EFE).- El Atlético de Madrid completó este martes, a cuatro horas del cierre del mercado, el fichaje del delantero internacional canadiense Jonathan David, cedido desde el Juventus hasta el final de la temporada y anunciado a través de los canales oficiales del club rojiblanco.

El atacante viene como nuevo recurso ofensivo para competir y complementar a Julián Alvarez, que permanecerá en el equipo, y Alexander Sorloth, ahora lesionado, pero listo en breve de una lesión muscular, más allá de las otras alternativas que hay para el ataque como Ademola Lookman, Alex Baena o Arnau Ortiz, sin ser delanteros. EFE

PUBLICIDAD