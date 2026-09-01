Detenido un menor por la muerte violenta de un hombre en Balaguer (Lleida)

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Barcelona, 1 sep (EFE).- Los Mossos d'Esquadra han detenido a un menor de edad por su presunta vinculación con la muerte de un hombre en Balaguer (Lleida), que el pasado 26 de agosto, cuando ya presentaba signos previos de violencia criminal, sufrió un accidente de tráfico.

Según ha informado este martes la policía catalana en un comunicado, el detenido, que fue arrestado ayer, ha pasado este martes a disposición de la Fiscalía de Menores.

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Los hechos ocurrieron hacia las 23.00 horas del pasado miércoles, 26 de agosto, cuando hubo un accidente de tráfico urbano y, en el interior del vehículo accidentado se encontró el cadáver de un hombre.

En el marco de la investigación, se comprobó que el hombre presentaba posibles signos de violencia criminal previos al accidente, por lo que la División de Investigación Criminal de los Mossos se puso al frente de las pesquisas para aclarar lo ocurrido.

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Finalmente, los agentes detuvieron ayer a un menor presuntamente relacionado con esta muerte violenta. EFE