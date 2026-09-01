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Crecen los reproches entre el Gobierno y el PP en víspera de las concentraciones por Ceuta

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Madrid, 1 sep (EFE).- Las concentraciones por Ceuta convocadas por la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) para este miércoles han avivado el cruce de reproches entre Gobierno, que las tilda de partidistas e instrumentalizadas, y el PP, que acusa al Ejecutivo de instar a los cargos territoriales a no secundarla.

 La FEMP ha convocado concentraciones en todos los municipios españoles a las 20.00 horas, una decisión que desde Ferraz este martes ven "unilateral", sin acuerdo y que vulnera "el principio democrático de la propia federación".

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 El Gobierno ha arremetido contra el PP por "instrumentalizar" la FEMP y ha sostenido, en palabras de portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, que "apoyar a Ceuta es estar con Ceuta y pasa por la lealtad  institucional".

En filas del Ejecutivo, Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, que preside el mando único de la crisis en Ceuta, ha recalcado el llamamiento "a la no violencia" y a recuperar la normalidad en la ciudad autónoma y ha agradecido al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, que se haya sumado a ello ante las concentraciones de mañana.

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Las manifestaciones se celebrarán a las 20.00 horas frente a las sedes de consistorios de toda España y, en el caso de Madrid, se sumarán los líderes del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el de Vox, Santiago Abascal.

Además de las convocadas por la FEMP, se llevarán también a cabo otras en la capital: frente al Congreso bajo el lema 'Ceuta nos une', en la Plaza de Callao contra el racismo y en la madrileña Puerta del Sol.

Por su parte, el PP ha llamado a los ciudadanos a participar en unas manifestaciones "apartidistas" en el Día de Ceuta ante "el atropello sin precedentes a su territorio y su soberanía".

Ha arremetido contra el PSOE por emitir el pasado domingo una circular para disuadir -considera esta formación- a los líderes municipales socialistas para que secunden la convocatoria de la FEMP.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha divulgado en la red X una carta de Vivas para llamar a los ciudadanos a concentrarse y en la que recalca que la convocatoria de la FEMP "no está marcada por el color político ni por las ideologías".

Vox también ha llamado a participar en las concentraciones de apoyo a Ceuta, pero también contra el Gobierno por propiciar "la invasión" de la ciudad autónoma.

Además, los de Santiago Abascal arremeten contra el PP por su "tibieza al por afirmar que las manifestaciones son apartidistas".

"Ya empezamos con las tibiezas; tenemos una invasión en Ceuta y nos manifestamos en contra de nadie (...). ¿Entonces qué, vamos a cantar un villancico?", ha dicho hoy la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán.

La dirección del PSOE emitió un comunicado el pasado fin de semana a las federaciones y municipios socialistas para pronunciarse sobre la convocatoria de la FEMP, presidida por María José García-Pelayo (PP), y criticó que la decisión se tomara de forma unilateral y sin acuerdo, "vulnerando el principio democrático de la propia federación".

Este martes municipios socialistas de Valencia, Huelva, Córdoba y Cádiz han anunciado concentraciones solidarias con Ceuta, al margen de la oficial de la FEMP, y han reclamado alejarse del "partidismo" ante la crisis migratoria y humanitaria que vive la ciudad autónoma.

Por el momento, se suman los ayuntamientos socialistas de Sagunto y Gandía (Valencia), de las localidades onubenses de Moguer, Bonares y Santa Olalla del Cala, así como de los consistorios de Baena (Córdoba) y Grazalema (Cádiz).

Serán mayoritariamente al mediodía, frente a la convocatoria de las 20.00 horas fijada por la FEMP.

Por su parte, partidos como IU, que ostentan 60 alcaldías en España, han anunciado que llevarán a los ayuntamientos una moción de “verdadera solidaridad con el conjunto del pueblo de Ceuta” frente a las concentraciones partidistas del PP y Vox. EFE

(foto)

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