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Consejero vasco de Seguridad: "No se exige con suficiente firmeza a Marruecos que asuma su responsabilidad" en Ceuta

24/05/2026 El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ofrece declaraciones a los medios durante el acto político ADI 26/27, a 24 de mayo de 2026, en Durango, Vizcaya, País Vasco (España). El PNV celebra este domingo en Landako Gunea de Durango el acto ADI 26/27, concebido como el pistoletazo de salida para las elecciones municipales y forales de mayo de 2027. Bajo el lema 'Aurrera Diharduen Indarra', el Euzkadi Buru Batzar busca movilizar a sus bases ante la inminencia de las citas electorales. POLITICA David de Haro - Europa Press
24/05/2026 El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ofrece declaraciones a los medios durante el acto político ADI 26/27, a 24 de mayo de 2026, en Durango, Vizcaya, País Vasco (España). El PNV celebra este domingo en Landako Gunea de Durango el acto ADI 26/27, concebido como el pistoletazo de salida para las elecciones municipales y forales de mayo de 2027. Bajo el lema 'Aurrera Diharduen Indarra', el Euzkadi Buru Batzar busca movilizar a sus bases ante la inminencia de las citas electorales. POLITICA David de Haro - Europa Press
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El consejero de Seguridad del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha afirmado que el Gobierno central "no está exigiendo con la suficiente firmeza" a Marruecos "que asuma su responsabilidad" en la crisis migratoria de Ceuta "desde el punto de vista humanitario y político". "Debe obligar al gobierno de Marruecos a asumir su responsabilidad ante 2.000 ciudadanos que tienen nacionalidad marroquí", ha señalado.

Por otra parte, ha advertido de que el PP va intentar "utilizar políticamente esta cuestión", y ha señalado que, ante sus convocatorias de este próximo miércoles "contra el Gobierno de España", en Euskadi los "autodenominados antitotalitarios y antifascistas vascos han convocado las correspondientes contraconcentraciones".

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En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Zupiria ha apuntado que la entrada de 80.000 personas en Ceuta "no tiene que ver en principio con las diferentes imágenes que se han visto de entradas de chalupas, de cayucos o de embarcaciones" sino "una entrada masiva de personas en un lugar pequeño en el que no cabe tanta gente". "No nos han explicado cuál es el origen de esa entrada masiva de personas y no sé si algún día lo sabremos", ha añadido.

Según el consejero, "parece que hay algunos intereses que van más allá del fenómeno migratorio" y que "tienen que ver con un carácter político".

Ha recordado, en este sentido, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habló esta pasado lunes de "fenómeno híbrido en el que han intervenido diferentes actores que pretendían hacer un daño, no sé si al Estado español, a su gobierno, a la Unión Europea", y que cree que "es importante tener presente".

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Bingen Zupiria ha admitido que estos hechos "tienen consecuencias humanitarias e inmigratorias", pero no ha habido una entrada de "miles de personas en chalupas, como en otros momentos". "Yo creo que, desde un punto de vista político, no se está exigiendo con la suficiente firmeza al gobierno de Marruecos que asuma su responsabilidad", ha considerado.

Por otra parte, al margen de si el gobierno de Marruecos "tiene o no responsabilidad" en la entrada de 80.000 personas en Ceuta, "alguna existe desde el punto de vista humanitario" porque 150 personas han perdido la vida y por las circunstancias en las que se encuentran las "500, 2.000 o 10.000 personas que están ahora mismo en Ceuta".

Según ha apuntado, al Estado español "le corresponde gestionar esa patata caliente" y ha confiado en que "lo haga de la forma mejor posible". No obstante, ha insistido en que "habría que exigir políticamente al gobierno de Marruecos su responsabilidad desde un punto de vista humanitario y desde un punto de vista político".

El responsable vasco de Seguridad ha asegurado que el hecho de que haya 2.000 personas menores de edad en Ceuta "va a obligar al gobierno de España a adoptar algunas decisiones, las que sean", pero también "debe obligar al gobierno de Marruecos a asumir su responsabilidad ante 2.000 ciudadanos que tienen nacionalidad marroquí". "Y creo que en esto no se está insistiendo suficientemente", ha indicado.

Por otra parte, ha señalado que "a partir de ahí, corresponde a todos, en la medida en que participamos en este Estado y en esta Unión Europea, crear las mejores condiciones para ofrecer una asistencia humana y humanitaria a estas personas que se encuentran allí, hasta que se adopte una decisión sobre su futuro".

"Esta es, desde luego, la patata caliente con la que comienza sobre la mesa el gobierno español, en este caso, este curso político muy electoral", ha pronosticado.

"UTILIZACIÓN DEL PP"

Zupiria se ha mostrado convencido de que "va a haber y hay un interés del PP en utilizar políticamente esta cuestión", tanto la situación en Ceuta, como la migración.

A su juicio, "no es casualidad que el PP haya impulsado concentraciones mañana en todo el estado español ante los diferentes Ayuntamientos para, al final, cargar contra el gobierno de España". "No es casualidad que el Partido Popular se haya sumado a estas concentraciones", ha dicho.

Esta circunstancia ha provocado que este miércoles haya "concentraciones y contraconcentraciones convocadas". "No lo digo con ánimo de alarmar a nadie, pero sí con ánimo de ilustrar y de explicar lo que es sucediendo", ha añadido.

Ha señalado que el PP ha presentado varias solicitudes para concentrarse mañana en las capitales vascas "contra el gobierno español" y "nuestros autodenominados antitotalitarios y antifascistas vascos han convocado las correspondientes contraconcentraciones, algunas con sigla, otras sin sigla, algunas comunicadas", un total de seis en la tres capitales vascas, "y otras sin comunicar".

La Ertzaintza, ha asegurado, "como siempre, velará por respetar el derecho a la libre expresión y a la manifestación de todo el mundo". "Espero que todos nos comportemos adecuadamente, podamos exponer y expresar nuestras posiciones sin diagramas", ha puntualizado.

Preguntado por si existe un dispositivo especial ante el escenario de una posible confrontación, ha respondido que, desde el Departamento que lidera están "siguiendo con atención, no ante una posible confrontación" sino "siguiendo lo que está sucediendo para ver si lo podemos ordenar y asegurar". "Que todo el mundo pueda expresar su libertad, su opinión y sin que hay incidentes", ha reiterado.

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EuropaPress

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