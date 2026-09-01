Cataluña otorga la Medalla de Oro al chef Ferran Adrià y a la física Caterina Biscari

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Barcelona, 1 sep (EFE).- El Govern de Salvador Illa otorgará este martes la Medalla de Oro de la Generalitat de Cataluña al chef Ferran Adrià y a la doctora en física Caterina Biscari, hasta ahora directora del Sincrotrón ALBA, por su trayectoria profesional y su "aportación al país".

Así lo ha anunciado el presidente catalán, Salvador Illa, en un video difundido en las redes sociales, en el que destaca que ambos galardonados "merecen" recibir la Medalla de Oro, máxima distinción que concede el gobierno de la Generalitat.

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"Nos sentimos orgullosos de ellos", ha subrayado Illa, justo antes de iniciarse la reunión del Govern en la que se decidirá formalmente la concesión de estas dos distinciones.

Illa ha señalado que la Medalla de Oro a Ferran Adrià, impulsor del restaurante elBulli, pretende ser un "reconocimiento a su trayectoria excepcional en el ámbito de la gastronomía", mientras que, sobre Caterina Biscari, ha puesto de relieve el hecho de que haya "dirigido durante muchos años el Sincrotrón Alba" y haya hecho "una magnífica aportación al país". EFE

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