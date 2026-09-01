Casa Árabe mantiene cerrada su sede en el día fijado por el Ayuntamiento para desalojarla

Guardar

Madrid, 1 sep (EFE).- Casa Árabe mantiene este martes cerrado el edificio de las Escuelas Aguirre, en la madrileña calle de Alcalá, mientras sus empleados teletrabajan, en la fecha fijada por el Ayuntamiento de Madrid para que la institución desaloje el inmueble municipal que ocupa desde hace dos décadas.

Así lo han confirmado a EFE fuentes de Casa Árabe, después de que el Ayuntamiento haya mantenido el 1 de septiembre como fecha límite para abandonar el edificio, sin que por el momento haya trascendido un acuerdo sobre el futuro de la sede.

PUBLICIDAD

Mientras la sede permanece cerrada, los jardines de las Escuelas Aguirre continúan abiertos al paso al tratarse de un espacio público, de modo que durante la mañana vecinos y viandantes los atraviesan en dirección al parque de El Retiro o acceden a ellos para sentarse en los bancos.

El edificio cerró sus puertas el pasado mes de julio, coincidiendo con la finalización del curso y el periodo estival, como ocurre habitualmente durante estos meses.

PUBLICIDAD

Sin embargo, con la llegada de septiembre y el inicio del nuevo curso, y sin que se haya conocido todavía una resolución definitiva sobre el futuro de la sede tras los intentos del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, de revertir la decisión municipal, la web de Casa Árabe mantiene abierta la inscripción en algunos de los cursos programados.

Ante esta situación y coincidiendo con el vencimiento del plazo fijado por el Ayuntamiento, alumnos de Casa Árabe han convocado este martes una concentración a las 19.00 horas en los jardines de las Escuelas Aguirre para mostrar su rechazo al desalojo bajo el lema ‘Casa Árabe no se toca’.

PUBLICIDAD

La polémica sobre Casa Árabe se desató en julio con las quejas del alcalde madrileño, José Luis Martínez Almeida, sobre el estado del inmueble, y anunció que el Ayuntamiento iba a recuperar el edificio al considerar que los desperfectos estructurales que presentan son debidos a una gestión deficiente y falta de conservación.

EFE

npo/rcs/mcm

1012115