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Así llega Estados Unidos, la vigente campeona, a la Copa del Mundo de Berlín

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Redacción Deportes, 1 sep (EFE).- Estados Unidos busca en Berlín la quinta corona mundial consecutiva y la duodécima de su historia. Pese a ser la gran favorita, la selección dirigida por Kara Lawson afronta la gran cita con un importante traspié: las bajas de la última MVP del Mundial y de la WNBA, A’ja Wilson y de la base Kelsey Plum.

Dos debutantes con la absoluta, Kiki Iriafen y Sonia Citron (Washington Mystics) reemplazarán a las dos lesionadas y se incorporan a una plantilla que completan Aliyah Boston, Paige Bueckers, Caitlin Clark, Napheesa Collier, Kahleah Copper, Chelsea Gray, Rhyne Howard, Angel Reese, Breanna Stewart y Jackie Young.

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El equipo llegó este lunes a Berlín y efectuó una primera sesión de entrenamiento en las canchas anexas del Max-Schmelling Halle, que será sede durante la fase de grupos.

En esa pista, la campeona hará su debut oficial el viernes 4 de septiembre a las 14.15 horas CET en un duelo que será la reedición de la última final mundialista ante China.

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El segundo asalto será Italia, el domingo 6 (20.45 horas CET), y el tercer y último rival de la fase de grupos, República Checa (lunes 7, 20.45 horas CET). Ambos choques se disputarán en el Uber Arena.

Es precisamente A’ja Wilson la jugadora que mejores registros ha obtenido en lo que va de temporada en la WNBA. Con una media de 26 puntos por partido, Wilson vuelve a liderar la carrera por la MVP de la liga regular, un título que ha ganado en cuatro ocasiones.

El equipo notará su ausencia pero estará respaldada en la pintura por otra estrella a la que no le pesará tomar protagonismo, Napheesa Collier. También lo hará la veterana Breanna Stewart, que ya posee tres copas mundiales en su cuenta personal, y la máxima reboteadora de la competición estadounidense, Angel Reese.

Por fuera, la amenaza no disminuye. El mundo aguarda al primer gran torneo de selecciones de Caitlin Clark y junto a ella, Paige Bueckers o Kahleah Copper están llamadas a ser las caras visibles de este renovado ‘Team USA’.

Lo cierto es que la diferencia de Estados Unidos con el resto de participantes sobre el papel es notable pese a las bajas, si bien esta generación afronta retos que tal vez acerquen distancias con sus perseguidores más cercanos.

Será el primer gran torneo sin el liderazgo de Diana Taurasi y, aunque el equipo venga de conseguir el oro en París 2024, lo cierto es que la Francia de Marine Johannes y Gaby Williams quedó a tan sólo un punto de la victoria (66-67). EFE

ip/cmm

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