'Amaia: plano secuencia', el libro sobre la ganadora de OT que ya es referente musical

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Pamplona, 1 sep (EFE).- 'Amaia: plano secuencia' es el título del primer libro dedicado a Amaia Romero, la cantante navarra que ganó Operación Triunfo en 2018 y con los años se ha convertido en un referente musical y ha realizado también incursiones en el cine y la televisión.

Escrito por el periodista y gestor cultural Luis Álvarez (Sevilla, 1972), el libro, que se nutre de declaraciones de Romero y reflexiones de allegados y profesionales que la han acompañado estos años, sale a la venta el 2 de septiembre.

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"Tras escribir un primer libro sobre el director de cine Alberto Rodríguez, la experiencia me gustó y ahora me apetecía un artista vinculado con la música. Amaia me cuadraba porque sigo su proyecto desde Operación Triunfo, era un arco temporal asumible, nueve años, y vi que no había nada publicado sobre ella en formato libro", explica Álvarez en una entrevista con EFE.

La obra es un recorrido desde el paso de la artista por Operación Triunfo hasta su actuación viral con la flauta silla en el concierto 'Tiny Desk' de la emisora de radio estadounidense NPR, "con capítulos breves que espera faciliten la lectura por su dinamismo".

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"No sigo una línea cronológica cien por cien, hay saltos temporales en función del enfoque de cada capítulo", apunta.

El autor imagina que quienes no son "fan acérrimos" de Amaia "descubrirán anécdotas que ella misma ha compartido en entrevistas y otras situaciones, como cuando le cayó la ramificación de un rayo".

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"Los que la siguen más a fondo entiendo que se sorprenderán menos, pero espero que también disfruten con la lectura al tener un compendio organizado de sus vivencias profesionales y, en menor medida, personales", afirma.

Reconoce que "no ha sido difícil documentarse más allá de la inversión de tiempo, que no ha sido pequeña, porque" Amaia "genera interés tanto en medios tradicionales como en formatos digitales y la verdad es que había un magma de contenido muy fecundo".

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Álvarez no ha hablado directamente con la artista, sino que se ha basado en sus declaraciones públicas, su círculo de allegados, artistas que han colaborado con ella o la conocen "aderezado con la opinión de periodistas, críticos".

"Es algo intencionado. En mi anterior libro tuve el privilegio de hablar directamente con el protagonista, Alberto Rodríguez, y todo su equipo de colaboradores, y así se cimentó el texto. En este caso, me apetecía trabajar desde otro punto de vista", explica.

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A partir de los comentarios que ha recopilado, considera que los adjetivos que definen a Amaia son "naturalidad" y "espontaneidad". EFE