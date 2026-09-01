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Alcalde belga veta partido en Lovaina del Union Saint-Gilloise contra el Hapoel israelí

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Bruselas, 1 sep (EFE).- El alcalde de la ciudad belga de Lovaina, Mohamed Ridouani, ha prohibido que el Union Saint-Gilloise dispute en esa localidad el partido de la Liga Europa que debe enfrentarle el próximo 22 de octubre al Hapoel Beer-Sheva israelí, alegando motivos de seguridad pública.

El Union, cuyo estadio en Bruselas no cumple los requisitos para albergar partidos europeos, había elegido el estadio Den Dreef del OH Lovaina para disputar sus cuatro encuentros como local de la fase de liga de la competición europea.

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El club bruselense había anunciado oficialmente el pasado viernes que recibiría allí al Hapoel Beer-Sheva, además de a la Real Sociedad, el Lech Poznan y el Celtic de Glasgow.

Sin embargo, el alcalde de Lovaina comunicó durante el consejo municipal celebrado el lunes por la noche que no autorizará el encuentro contra el conjunto israelí por motivos de seguridad, según recogen este martes medios belgas.

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"El Union es bienvenido aquí, pero en este caso se trata de un equipo israelí y soy coherente al respecto", declaró Ridouani, del partido socialista flamenco Vooruit.

El alcalde descartó también la posibilidad de celebrar el encuentro a puerta cerrada, al considerar que incluso sin espectadores podrían desplazarse manifestantes hasta las inmediaciones del estadio.

El regidor recordó que anteriormente ya había rechazado que se disputaran en Lovaina encuentros de la selección nacional contra Israel, también por motivos de orden público.

En septiembre de 2024, la selección de Bélgica debía enfrentarse contra Israel en el marco de la Liga de Naciones, partido que inicialmente estaba previsto celebrarse en el estadio Rey Balduino de Bruselas.

Sin embargo, la ciudad de Bruselas rechazó acoger el encuentro por razones de seguridad y la Federación belga buscó sin éxito alternativas en otras ciudades, incluida Lovaina, pero el duelo se organizó finalmente a puerta cerrada en la localidad húngara de Debrecen.

El Hapoel Beer-Sheva, campeón de Israel la pasada temporada, fue uno de los ocho rivales que el sorteo de la Liga Europa deparó al Union Saint-Gilloise.

El entrenador del conjunto belga, David Hubert, tiene además una vinculación personal con el club israelí, en el que jugó durante la temporada 2013-2014. EFE

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