Una mujer alemana de 81 años muere ahogada en una playa de Salou (Tarragona)

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Tarragona, 31 ago (EFE).- Una mujer de 81 años y nacionalidad alemana murió el domingo por la tarde en la playa de Llevant de Salou (Tarragona), según informa Protección Civil de la Generalitat este lunes.

Los socorristas sacaron a la mujer del agua y le realizaron las primeras maniobras de reanimación cardiovascular. Posteriormente, efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) trataron de reanimarla, pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

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El teléfono de emergencias 112 recibió el aviso a las 18:20 horas, momento en el que la playa disponía de servicio de vigilancia y socorrismo y ondeaba bandera verde.

La Guardia Civil, que se ha hecho cargo de las diligencias, ha confirmado esta mañana la identidad de la víctima y ha informado a su familia.

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Con esta víctima, 23 personas han fallecido en las playas catalanas desde que el 15 de junio comenzó oficialmente la campaña de baño. EFE

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