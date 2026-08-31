Un segundo robo de cable afecta a la circulación de trenes entre Girona y Portbou

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Barcelona, 31 ago (EFE).- El segundo robo de cable detectado este lunes causa retrasos a los trenes que circulan entre Girona y Portbou, según ha informado Adif.

El robo de cable de cobre ha ocurrido entre las estaciones de Llançà y Sant Miquel de Fluvià (Girona) y personal de Adif trabaja para solucionar la incidencia lo antes posible.

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Este robo es el segundo que se ha detectado este lunes en Cataluña donde otro saqueo cometido entre las localidades de L'Espluga de Francolí y Alcover (Tarragona) provoca retrasos de entre 10 y 15 minutos en los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Barcelona, según informa el gestor de infraestructuras, Adif. EFE