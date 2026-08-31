Un robo de cable causa retrasos de unos 10 minutos en la alta velocidad Madrid-Barcelona

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Barcelona, 31 ago (EFE).- Un robo de cable cometido entre las localidades de L'Espluga de Francolí y Alcover (Tarragona) puede causar retrasos de entre 10 y 15 minutos en los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Barcelona, según informa el gestor de infraestructuras, Adif.

Personal de Adif trabaja para solucionar la incidencia lo antes posible y recuperar la normalidad del servicio ferroviario, que, a pesar del robo de cable, no se ha visto interrumpido.

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Por el momento, el gestor no tiene una previsión de cuándo se podrá recuperar la normalidad del servicio. EFE