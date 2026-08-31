Sumar acusa a Sánchez de falta de empatía con Ceuta y de ausencia de críticas a Marruecos

Guardar

Madrid, 31 ago (EFE).- La líder del partido Movimiento Sumar, Verónica Martínez Barbero, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de falta de empatía con Ceuta y de ausencia de críticas a Marruecos, y ha insistido en trasladar a la Península a parte de las personas migrantes que siguen en la ciudad autónoma.

De esta forma, Barbero ha reaccionado a la entrevista de este lunes de Sánchez en la Cadena Ser, en la que el presidente del Gobierno ha descartado trasladar a la península a parte de los migrantes llegados a Ceuta a finales de julio y ha afirmado que no existe "ninguna información" que apunte a la participación de Marruecos en esta crisis.

PUBLICIDAD

"Creo que han faltado muchas cosas. Han faltado críticas a Marruecos por lo sucedido. Ha faltado empatía con la población ceutí y las personas migrantes, pero sobre todo han faltado vías de resolución. Hay que organizar el traslado de Ceuta a la península de menores, personas migrantes y refugiadas, y que sea desde la península donde continúen los procedimientos legales", ha señalado Barbero en declaraciones remitidas a los medios.

La líder de Movimiento Sumar, partido que gobierna en coalición con el PSOE y al que pertenece la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha instado a garantizar los derechos de las personas migrantes y, al mismo tiempo, "cuidar a la población de Ceuta".

PUBLICIDAD

Por su parte, el diputado de Compromís Alberto Ibáñez, del grupo Sumar en el Congreso, igualmente en declaraciones enviadas a los medios, ha dicho que Sánchez "debe superar su síndrome de Estocolmo con el rey de Marruecos" y ha defendido también los traslados a la Península. EFE