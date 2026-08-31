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Sánchez solo admite un posible "adelanto técnico" de las elecciones generales en 2027

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Madrid, 31 ago (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido este lunes en que su intención es agotar la legislatura y solo ha admitido la posibilidad de un "adelanto técnico" de las elecciones generales, que se celebrarán en 2027.

Entrevistado en la SER, Sánchez ha respondido a los socialistas que, como el presidente castellanomanchego, Emiliano García Page, piden que esos comicios sean antes de las autonómicas y municipales de mayo y ha recordado que en las últimas generales el PSOE sacó mejor resultado que el que los socialistas obtuvieron en las autonómicas y locales.

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Tres ministros serán candidatos en esas autonómicas -Diana Morant en la Comunidad Valenciana, Óscar López en Madrid y Ángel Víctor Torres en Canarias-, pero Sánchez ha señalado que su intención "no es para nada" hacer cambios de Gobierno.

Sobre la relación con Junts, ha reconocido que no hay contactos "al máximo nivel" y no ha respondido al ser preguntado sobre si quiere ver al expresident Carles Puigdemont de regreso en España en los próximos meses: "Eso ya dependerá de la decisión que él tome", se ha limitado a señalar.

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El presidente del Gobierno ha tachado de "injusta" la sentencia que condenó a su hermano David a nueve años de inhabilitación para empleo público y se ha mostrado convencido de que "no se hubiera producido si no fuera" su hermano, al igual que ocurre con el caso de su mujer.

"Yo estoy convencido de que Begoña Gómez hoy está en una causa judicial, no por lo que ha hecho, no por ser Begoña Gómez, sino por ser la esposa del presidente del Gobierno", ha afirmado.

Ante el caso del expresidente José Luis Rodrígez Zapatero, ha vuelto a defender la presunción de inocencia y le ha ratificado su apoyo "por su trayectoria y por su legado", al tiempo que ha insistido en que el expediente del préstamo concedido a Plus Ultra es "impoluto".

Según ha apuntado, Zapatero le ha garantizado que "va a poder demostrar en sede judicial la legalidad" de las joyas encontradas en su despacho. EFE

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