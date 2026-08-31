Sánchez sobre el ático de Ayuso: Se ha comprado un aticazo con la pasta de los madrileños

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Madrid, 31 ago (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que la polémica sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el ático de Chamberí "es lo que parece": "Esta señora ha querido comprarse un aticazo con la pasta de los madrileños para vivir en él y se le ha pillado".

Así se ha referido Sánchez preguntado sobre este asunto en una entrevista en la cadena Ser en la que ha señalado que el PP tiene un "problema serio" al aplicar la ley del embudo, "muy ancho para otros y muy estrecho para uno mismo" a la hora de tener transparencia y de rendir cuentas a quien tiene que darlas.

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En opinión de Sánchez, es el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien tiene que pedir explicaciones. "No puede decir que sabía lo del ático desde abril y esta señora decir que no sabía nada, o sea él lo sabía y ella no, hombre".

"Esto es lo que parece, el aticazo con el dinero de los madrileños y sin aplicar la ley de vivienda porque ella, claro, lo que necesita es un piso grande de 400 metros, 200 de terraza", ha ironizado antes de lamentar "la sensación de impunidad" con la que algunos dirigentes de la derecha actúan.

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Sánchez ha sostenido que existen "dudas" sobre la celeridad en algunas causas, una muestra de "impunidad" que conduce a que "una señora ponga en Idealista su piso porque considera que lo pueda hacer perfectamente como cualquier otro ciudadano". EFE