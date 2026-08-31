Pedro Sánchez: "Ya va siendo hora de que España gane un Mundial en casa"

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Madrid, 31 ago (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que el Ejecutivo va a trabajar todo lo posible para conseguir que la final del campeonato mundial de fútbol de 2030 se celebre en España y ha aseverado que "ya va siendo hora de que España gane un Mundial en casa".

Como argumento, Sánchez ha recordado que la selección ya se proclamó campeona del mundo en Sudáfrica y que este mismo año lo hizo en Estados Unidos, por lo que, en su opinión, ya le corresponde hacerse con el título en España, país que comparte en 2030 la organización de esta competición con Portugal y Marruecos.

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Preguntado en su entrevista de este lunes con la cadena SER qué pasaría si el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, consigue que la final de la Copa del Mundo se celebre en Marruecos, en vez de en España, el jefe del Ejecutivo ha contestado: "Vamos a trabajar para que sea aquí". EFE