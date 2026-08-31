Marc Márquez cumple con su objetivo y recorta distancias con un pleno de puntos

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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 31 ago (EFE).- El español Marc Márquez cumplió con el objetivo que se había marcado tras la carrera de Inglaterra y en el Gran Premio de Aragón de MotoGP, disputado este fin de semana en el circuito Motorland de Alcañiz, logró un pleno de puntos al ganar la esprint y la carrera del domingo.

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En Silverstone y, en realidad, en no pocas ocasiones, Marc Márquez señaló que, dadas sus condiciones físicas, debía atacar en donde se pudiera atacar y Motorland era una de esas citas marcadas en el calendario en las que podía hacerlo y, aunque podría pensarse que falló a la hora de lograr la 'pole position', no lo hizo en ninguna de las pruebas.

Su octava victoria en Motorland no por esperada resultó fácil, pues ya en entrenamientos el italiano Marco Bezzecchi demostró que tenía velocidad y ritmo, aunque eso no alteró en lo más mínimo los planteamientos de un Marc Márquez que el sábado, en la carrera esprint, sólo esperó hasta la primera curva para protagonizar un hachazo -en el argot motociclista, un adelantamiento inmisericorde- que, literalmente, sentenció la carrera.

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Él y en realidad todos, ya sabían que el domingo, en el gran premio, podía repetirse la misma acción, por lo que los principales interlocutores de la carrera de MotoGP iban a intentar que no fuese así, pero sólo un error del propio Marc Márquez impidió que la historia se volviese a repetir.

Una vez que se apagó el semáforo, Marc Márquez fue el último en tirar de frenos al llegar a la curva y logró su objetivo, entrar primero con el bloqueo de la suspensión trasera activado, y ahí estuvo su error, pues cuando debiera haber desactivado ese sistema se olvidó de hacerlo y ello le obligó a entrar lento en las siguientes curvas, lo que aprovechó Bezzecchi para recuperar el liderato de la carrera.

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Pero, una vez más, Marc Márquez demostró el porqué de sus nueve títulos mundiales y supo aguantar el tirón de un Marco Bezzecchi que buscó romper la carrera con su ritmo, algo que el español no le permitió y lo que en la esprint pasó en la primera curva, en la carrera larga tuvo lugar en la sexta vuelta, sin duda el punto de inflexión de la prueba.

Bezzecchi sabía que llevaba a Marc Márquez pegado a él, y quizá también por entonces había visto la KTM de un Pedro Acosta que protagonizó una salida espectacular y una carrera al mismo nivel.

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El piloto italiano intentó cerrar todos los huecos a sus rivales para comprometer la temperatura de sus neumáticos, pero Marc Márquez ya tenía marcado el punto para adelantar, al final de la segunda y larga recta del trazado de Motorland, en la que se emparejó con él y frenó más tarde para ganar la posición, un momento que también aprovechó Acosta para doblegar a un Marco Bezzecchi que, literalmente en ese momento, arrojó la toalla, sabedor de que le sería imposible plantar cara a sus rivales.

Así, Marc Márquez logró su objetivo de conseguir el pleno de puntos, lo que, unido a la quinta posición del líder, Jorge Martín, le deja a 19 de distancia y todavía con nueve grandes premios por disputarse, aunque podrían ser sólo ocho, al estar en el aire la disputa de Catar, por el conflicto bélico que continúa en la zona del Estrecho de Ormuz.

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El resumen último de la cita turolense para Marc Márquez es que cumplió con sus objetivos plenamente a pesar de cualquier inconveniente, mientras que a los pilotos oficiales de Aprilia, Jorge Martín, el líder, y Marco Bezzecchi, el perseguidor, se les agrandan los problemas ante un nueve veces campeón del mundo cada vez en mejor forma.

La ausencia por lesión del japonés Ai Ogura en Motorland le aleja de la pelea en cabeza del campeonato, como también al italiano Fabio di Giannantonio por su caída, mientras que poco a poco vuelve a verse al mejor Álex Márquez y Pedro Acosta se marchará de KTM para ser compañero en Ducati de Marc Márquez, dejando el mejor sabor de boca pues fue, con mucha diferencia, el mejor representante del fabricante austríaco.

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Manuel González, el líder de Moto2, necesita dar un pasito adelante si quiere mantener su posición ante un Izan Guevara que, tras conocer su paso a MotoGP en 2027, ha crecido en ambición y eficacia de pilotaje, aunque el triunfo en Motorland se lo llevó un pletórico Alonso López, que volvía de una larga recuperación de más de dos meses.

No falló el líder de Moto3, Máximo Quiles, que demostró que su fractura de clavícula de Silverstone estaba más que olvidada y, aunque el más rápido del fin de semana había sido David Almansa, el pupilo de Jorge Martínez 'Aspar' y Marc Márquez no defraudó y se llevó su séptima victoria de la temporada y el undécimo podio, no se puede pedir más. EFE

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(foto)