Los médicos de Ceuta piden a la ministra que rectifique porque ningún médico la insultó

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Ceuta, 31 ago (EFE).- El Sindicato Médico de Ceuta ha remitido una carta a la ministra de Sanidad, Mónica García, en la que le solicita una rectificación, ya que asegura que ninguno de los profesionales la insultó durante su visita a la ciudad con motivo de la crisis migratoria que vive Ceuta.

En un comunicado, el sindicato se refiere a las declaraciones realizadas por Mónica García en su comparecencia ante la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados para informar de la situación en Ceuta.

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En la carta, pide a la ministra que "rectifique o aclare cualquier manifestación que pueda vincular a los médicos con los insultos recibidos durante aquella jornada", recordando que los facultativos presentes únicamente solicitaron poder hablar con ella.

Asimismo, matiza la afirmación de García de haberse reunido "con todos" y recuerda que el encuentro mantenido con representantes médicos tuvo una duración máxima aproximada de 15 minutos, subrayando además que reunirse con los responsables del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) "no equivale" a reunirse con los médicos.

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Asegura que el INGESA representa a la Administración sanitaria y puede "trasladar cifras, datos, medidas adoptadas y su propia valoración de la gestión" pero los médicos "son quienes están en Urgencias, en las guardias, en las consultas y delante de los pacientes y escuchar a la Administración no sustituye a escuchar a quienes prestan la asistencia".

El Sindicato Médico ha añadido que siguen soportando una "presión extraordinaria" e insisten en que los médicos "no insultaron" a la ministra en ningún momento. EFE

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