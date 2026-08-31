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Las ministras de Infancia e Igualdad comparecen en el Congreso por la crisis de Ceuta

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Madrid, 31 ago (EFE).- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y la de Igualdad, Ana Redondo, comparecerán este lunes en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de su gestión respecto a la crisis que vive Ceuta tras la entrada de miles de personas migrantes el pasado 30 de julio.

Ambas acudirán a la Cámara Baja después de que lo hicieran la semana pasada hasta siete ministros y antes de que el próximo jueves comparezca a petición propia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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Darán cuenta de sus gestiones cuando en Ceuta permanecen miles de personas migrantes -unas 9.000 según el Gobierno ceutí y en torno a 5.000 según Interior- tras la entrada de algo más de 80.000 personas procedentes de Marruecos y tras días de tensión creciente y de protestas en las que los ceutíes han pedido su expulsión.

Interior cifró el pasado miércoles en 1.500 el número de menores que ya han sido filiados, aunque otros todavía no han sido registrados. Especialmente vulnerable es la situación que atraviesan las niñas y las mujeres.

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En las últimas semanas, Infancia ha informado de que trabaja en el traslado a la península de hasta 500 niñas y ha celebrado una conferencia sectorial en la que se aprobó un crédito de 25 millones de euros para la atención de menores en Ceuta, con el rechazo únicamente de Castilla y León, Extremadura y Aragón, donde Vox ostenta las competencias de Infancia y que no acudieron al encuentro.

Mientras el Gobierno ha fijado el retorno de menores y adultos como su prioridad, la ministra Sira Rego ha reclamado públicamente la solidaridad de las comunidades autónomas para acoger menores en la península y "destensionar" Ceuta, al tiempo que ha avisado de que no aceptará "ninguna deportación masiva de niños".

El Ministerio de Igualdad, por su parte, ha reforzado la atención y también se ha puesto el foco en buscar espacios específicos de acogida para mujeres y niñas, con el objetivo de evitar situaciones de violencia. La Fiscalía ha cifrado en 17 las víctimas de agresiones sexuales en Ceuta desde el pasado 30 de julio, 16 de ellas mujeres.

En los últimos días, el Gobierno ha reforzado el triaje de migrantes, ha pedido ayuda a la Unión Europea y tiene previsto aprobar el martes, en Consejo de Ministros, un paquete de emergencia de 165 millones de euros. EFE

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