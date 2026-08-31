Las estancias extrahoteleras aumentan un 0,9 % en julio

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Madrid, 31 ago (EFE).- Las pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros (apartamentos, cámpines, rurales y albergues) se incrementaron un 0,9 % en julio en comparación con el mismo mes de 2025, hasta 22,5 millones, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las estancias de los españoles aumentaron un 4,2 % en tanto que descendieron un 2,2 % las de los visitantes extranjeros, con una estancia media de 4,5 pernoctaciones por viajero.

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Por tipo de alojamiento, las pernoctaciones de cámpines crecieron un 1,2 % en tasa interanual; las de turismo rural, un 3,9 %; y las de albergues, un 2,2 %, frente al estancamiento de las registradas en apartamentos.

Los precios experimentaron un alza en julio en todos los tipos de establecimientos.

El índice de precios de apartamentos turísticos (IPAP) subió un 6,2 % en julio, el de cámpines, un 6,3 %; y el índice de los alojamientos de turismo rural, un 1,5 %. EFE

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