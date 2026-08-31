La OCU señala que el 70 % de los alimentos que se venden en hospitales son poco saludables

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Madrid, 31 ago (EFE).- Hasta el 70 % de los alimentos ofertados en las máquinas de "vending" en las salas de urgencia de los hospitales pueden considerarse como "poco saludables", ha denunciado la organización de consumidores y usuarios (OCU) este lunes en un comunicado.

Un análisis realizado por la organización en 171 máquinas expendedoras localizadas en las salas de urgencias de 52 hospitales, ha determinado que los alimentos ofertados son "mayoritariamente" productos de baja calidad nutricional.

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Una situación que han calificado de "preocupante" ya que para OCU en estos espacios destinados a la protección de la salud, cada día miles de personas y acompañantes, pueden depender de esta oferta durante largas horas, dominada por las golosinas, las chocolatinas, la bollería industrial, los apetitivos salados o los refrescos.

Mientras los productos "más recomendables" desde el punto de vista nutricional apenas tienen una presencia de entre el 10 % y el 15 % de la oferta, representados por frutas, ensaladas, yogures o frutos secos, que en algunos casos no alcanzan ni el 2 %, según la organización.

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El resto de la oferta, que reúne entre un 20 y el 25 % de los productos, son opciones menos beneficiosas, como sándwiches, zumos y bebidas lácteas azucaradas.

Además, OCU ha señalado un problema en los precios que "no favorecen la opción más saludable", en el 44 % de las máquinas mixtas revisadas, el producto más barato era una opción "poco recomendable", como la bollería o los "snacks" salados con precios entre los 0,35 y 1,50 euros, por el contrario la fruta o las ensaladas envasadas cuestan entre 1,50 y 2,50 euros.

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El análisis también ha hecho referencia a "importantes carencias" en el acceso a agua potable, tan solo 9 de los 52 hospitales visitados disponían de fuentes de agua accesibles en las zonas analizadas, ha explicado OCU.

Los usuarios acaban por recurrir al agua embotellada, así como a refrescos azucarados o edulcorados, incrementando el gasto económico y el impacto ambiental.

Desde OCU han denunciado que esta realidad contrasta con los cambios que prepara el Ministerio de Consumo para mejorar la alimentación en centros sanitarios, residencias, instalaciones deportivas, bibliotecas y otros establecimientos de titularidad pública o concesionados.

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El borrador de esta norma establece que al menos el 80 % de los productos disponibles en las máquinas expendedoras deberán ser saludables, además de querer impulsar el acceso al agua potable mediante la instalación de fuentes.

"La puesta en marcha de estas medidas representa una oportunidad para avanzar hacia entornos alimentarios más saludables, sostenibles y coherentes con los objetivos de salud pública", ha señalado OCU, para la que los hospitales no solo prestan asistencia sanitaria, sino que también deben contribuir activamente a prevenir enfermedades y facilitar hábitos de vida saludables. EFE

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