Interceptados 76 migrantes llegados este domingo a Formentera en cinco pateras

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Ibiza/Palma, 31 ago (EFE).- La Guardia Civil y Salvamento Marítimo interceptaron a 49 migrantes llegados en tres pateras a Formentera este domingo por la tarde, con lo que asciende a 76 las personas de origen magrebí y subsahariano arribadas en un total de cinco pateras a lo largo de esa jornada.

La Delegación del Gobierno en Baleares ha informado este lunes de la llegada, el día anterior, de tres barcas con 49 personas, que se suman a las dos pateras localizadas con 27 personas de las que ya había informado el domingo.

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La primera actuación se produjo a las 11:43 horas en la zona de s'Estufador, donde fueron localizadas 15 personas de origen magrebí.

En esta intervención participaron agentes del puesto de la Guardia Civil de Formentera y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic).

Poco más tarde, a las 13:00 horas, las fuerzas de seguridad interceptaron a otras 12 personas, también de origen magrebí, en la zona del torrent de s'Alga, en Formentera. En esta segunda actuación también estuvo presente la Policía Local.

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La tercera patera fue rescatada a las 16:36 horas con 16 personas, 11 de origen subsahariano y 5 magrebíes, a 36 millas al sureste de Formentera, en una intervención de Salvamento Marítimo.

Sobre la misma hora se localizó la cuarta barca, con otras 16 personas, todas de origen magrebí, al norte de Caló de Sant Agustí.

En esta intervención participaron Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil, la Usecic de la Comandancia y Salvamento Marítimo.

La quinta patera fue interceptada a las siete de la tarde con 17 personas de origen magrebí, en línea de costa de la zona del Pilar de la Mola, por parte de agentes de la Guardia Civil del Puesto de Formentera y Usecic.

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Con estas nuevas embarcaciones, y según los datos del Ministerio del Interior junto con las intervenciones notificadas por la Delegación del Gobierno en Baleares contabilizadas por EFE, en lo que va de año han llegado al archipiélago 245 pateras con 4.597 migrantes en situación irregular.

En 2025 arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, lo que supone un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024. EFE

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