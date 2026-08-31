España retrocede en podios, pero gana en la clasificación por puntos

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Redacción deportes, 31 ago (EFE).- La selección española de piragüismo esprint no encontró en los Mundiales disputados el pasado fin de semana en Poznan (Polonia) el premio de los podios que había conseguido en ediciones precedentes y disminuyó su cosecha, pero volvió a confirmar su nivel al ser la primera en la tabla de puntos (Copa de las Naciones).

España finalizó la competición con seis medallas: las platas de Laia Pelachs en K1 1.000, del K4 500 de Ouzande, Lucía Val, Daniela García y Bárbara Pardo y de Jaime Duro en C1 5.000, y los bronces de Sara Ouzande en K1 200, de Carlos Arévalo en K1 200 y del C4 de Cayetano García, Pablo Martínez, Manuel Fontán y Diego Domínguez.

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Lo peor en este sentido es que sólo una de las preseas, la del K4 500 femenino, ha llegado en una prueba olímpica.

Asimismo, el hecho de no lograr oro alguno le relegó al vigésimo puesto de un medallero que encabezó Hungría con cinco victorias, ocho platas y un bronce, con Alemania segunda (5-0-4) y de Australia (4-1-2).

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En Milán 2025 logró ocho medallas con un oro, tres platas y cuatro bronces; el de Samarcanda cuenta distinto al disputarse pruebas no incluidas en los Juegos de París, y en los anteriores, Duisburgo 2023 y Halfax 2022 el resultado fue superior.

En Copenhague 2021 España consiguió tres preseas, dos de oro. De hecho la selección no acaba unos Mundiales sin el metal dorado desde la edición de Milán 2015, donde concluyó con dos platas y un bronce.

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Pese a este retroceso, los palistas españoles han mantenido la competitividad con numerosas plazas de finalistas A y B, con lo que en la Copa de Naciones han terminado en la primera posición con 787 puntos, por los 752 de Hungría y los 696 de Alemania.

Al margen de las medallas, hubo dos cuartos puestos, de Daniel Grijalba y Adrián Sieiro en C2 500 y Angels Moreno y Victoriia Yarchevska en C2 200, y los quintos de Carlota Blanca en VL2 200, Pablo Graña en C1 200, Antía Jácome C1 200 y Moreno-Yarchevska en C2 500, así como tres sextos, dos séptimos cuatro octavos y un noveno. EFE

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