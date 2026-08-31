El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, inaugura el curso de los 'Desayunos' de RTVE y EFE

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Madrid, 31 ago (EFE.- La Agencia EFE y RTVE inauguran este curso del programa 'Los Desayunos' con una entrevista al vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que tendrá lugar el próximo lunes 7 de septiembre y en la que abordará la actualidad política y económica.

La entrevista será conducida por los periodistas Pepa Bueno, directora y presentadora del Telediario 2; Carlos Núñez, director y presentador del informativo 'Mediodía' de RNE; y Mamen Jiménez, directora de Economía de la Agencia EFE.

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'Los Desayunos' salen de nuevo de los estudios de RTVE para convertirse en un evento público y televisado en directo, con una entrega que tendrá lugar en el Instituto Cervantes.

La cita será a las 9:30 horas y se retransmitirá en directo a través del Canal 24 horas, RNE y RTVE Play, así como por el canal de YouTube de la Agencia EFE y sus redes sociales.

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‘Los Desayunos’ es una iniciativa conjunta de RTVE y EFE para reforzar la conversación pública sobre los grandes temas de actualidad, reuniendo en un mismo espacio a responsables políticos, periodistas y representantes de distintos ámbitos de la sociedad.

En su primera edición, el programa contó con la participación de la exvicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda María Jesús Montero; y con el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

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También pasaron por 'Los Desayunos' el seleccionador nacional, Luis de la Fuente; el lehendakari, Imanol Pradales Gil; y el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa.

Con esta iniciativa, RTVE y EFE visibilizan su alianza estratégica, refuerzan su colaboración como medios públicos de referencia y apuestan por un formato informativo que combina el rigor, el debate público y la cercanía con la audiencia. EFE

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