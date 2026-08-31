El Gobierno destina 180 millones a 372 proyectos de IA en las empresas y en la salud

Guardar

Santander, 31 ago (EFE).- El Gobierno repartirá 180 millones de euros entre 372 proyectos destinados a impulsar la inteligencia artificial (IA) en las empresas y en el ámbito sanitario, que permitirán desarrollar desde asistentes y gemelos digitales hasta soluciones de robótica avanzada, ciberseguridad y sistemas predictivos.

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha resuelto la concesión de las ayudas correspondientes a los programas RedIA y RedIA Salud, según ha anunciado su titular, Óscar López, durante la inauguración del 40 Encuentro de la Economía Digital y de las Telecomunicaciones, organizado por la patronal tecnológica Ametic en Santander.

PUBLICIDAD

Estas ayudas, gestionadas por Red.es, se distribuyen entre 300 proyectos empresariales y otros 72 vinculados al ámbito sanitario.

En concreto, el programa RedIA destinará 130 millones de euros procedentes de fondos FEDER al desarrollo tecnológico y a la incorporación de la inteligencia artificial en los procesos productivos de las cadenas de valor.

PUBLICIDAD

Las ayudas beneficiarán a 300 proyectos empresariales, el 70 % de ellos promovidos por pymes, después de que la convocatoria recibiera más de 1.000 solicitudes.

Por su parte, RedIA Salud destinará 50 millones de euros a 72 proyectos para incorporar la inteligencia artificial a las distintas etapas del proceso asistencial, desde la predicción y el diagnóstico hasta el tratamiento y el seguimiento de los pacientes.

PUBLICIDAD

Las iniciativas de salud abarcan ámbitos como la investigación clínica, biomédica y farmacológica, así como la respuesta ante situaciones de emergencia.

López ha defendido la importancia de estas ayudas al señalar que, "igual que hoy nadie monta una empresa sin wifi, mañana nadie podrá competir sin IA".

PUBLICIDAD

Durante su intervención, el ministro ha reivindicado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y la colaboración público-privada, además de destacar los avances logrados por España en inteligencia artificial.

Ha señalado que España fue el primer país europeo en constituir una agencia de supervisión de la IA; es el quinto mercado europeo por inversión privada en empresas emergentes de inteligencia artificial; ocupa el sexto puesto mundial en adopción de IA generativa, y el séptimo en progreso de esta tecnología, según datos que ha atribuido a un informe de la Universidad de Stanford.

PUBLICIDAD

Asimismo, ha recordado que la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, lanzada en 2020 y reforzada en 2024, ha movilizado más de 1.500 millones de euros.

El ministro también se ha referido a los centros de datos y a la intención del Gobierno de regular sus requisitos de sostenibilidad energética y medioambiental, resiliencia y soberanía digital.

PUBLICIDAD

"Queremos más centros de datos, por supuesto, pero queremos los mejores: los que son sostenibles, eficientes y soberanos", ha afirmado.

Por último, López ha aludido a la gigafactoría de inteligencia artificial a la que aspira España dentro del proyecto europeo y se ha mostrado convencido de que el país acogerá una de las grandes instalaciones previstas en Europa.

PUBLICIDAD

La primera jornada del encuentro ha comenzado con la intervención del presidente de Ametic, Francisco Hortigüela, quien ha destacado la obligación "moral y ética" de las empresas y las administraciones públicas de proponer soluciones y estrategias que favorezcan el desarrollo de una industria digital española fuerte y competitiva, capaz de afrontar con éxito los grandes retos del siglo XXI. EFE