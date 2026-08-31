Espana agencias

El Gobierno destina 180 millones a 372 proyectos de IA en las empresas y en la salud

Guardar

Santander, 31 ago (EFE).- El Gobierno repartirá 180 millones de euros entre 372 proyectos destinados a impulsar la inteligencia artificial (IA) en las empresas y en el ámbito sanitario, que permitirán desarrollar desde asistentes y gemelos digitales hasta soluciones de robótica avanzada, ciberseguridad y sistemas predictivos.

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha resuelto la concesión de las ayudas correspondientes a los programas RedIA y RedIA Salud, según ha anunciado su titular, Óscar López, durante la inauguración del 40 Encuentro de la Economía Digital y de las Telecomunicaciones, organizado por la patronal tecnológica Ametic en Santander.

PUBLICIDAD

Estas ayudas, gestionadas por Red.es, se distribuyen entre 300 proyectos empresariales y otros 72 vinculados al ámbito sanitario.

En concreto, el programa RedIA destinará 130 millones de euros procedentes de fondos FEDER al desarrollo tecnológico y a la incorporación de la inteligencia artificial en los procesos productivos de las cadenas de valor.

PUBLICIDAD

Las ayudas beneficiarán a 300 proyectos empresariales, el 70 % de ellos promovidos por pymes, después de que la convocatoria recibiera más de 1.000 solicitudes.

Por su parte, RedIA Salud destinará 50 millones de euros a 72 proyectos para incorporar la inteligencia artificial a las distintas etapas del proceso asistencial, desde la predicción y el diagnóstico hasta el tratamiento y el seguimiento de los pacientes.

Las iniciativas de salud abarcan ámbitos como la investigación clínica, biomédica y farmacológica, así como la respuesta ante situaciones de emergencia.

López ha defendido la importancia de estas ayudas al señalar que, "igual que hoy nadie monta una empresa sin wifi, mañana nadie podrá competir sin IA".

Durante su intervención, el ministro ha reivindicado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y la colaboración público-privada, además de destacar los avances logrados por España en inteligencia artificial.

Ha señalado que España fue el primer país europeo en constituir una agencia de supervisión de la IA; es el quinto mercado europeo por inversión privada en empresas emergentes de inteligencia artificial; ocupa el sexto puesto mundial en adopción de IA generativa, y el séptimo en progreso de esta tecnología, según datos que ha atribuido a un informe de la Universidad de Stanford.

Asimismo, ha recordado que la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, lanzada en 2020 y reforzada en 2024, ha movilizado más de 1.500 millones de euros.

El ministro también se ha referido a los centros de datos y a la intención del Gobierno de regular sus requisitos de sostenibilidad energética y medioambiental, resiliencia y soberanía digital.

"Queremos más centros de datos, por supuesto, pero queremos los mejores: los que son sostenibles, eficientes y soberanos", ha afirmado.

Por último, López ha aludido a la gigafactoría de inteligencia artificial a la que aspira España dentro del proyecto europeo y se ha mostrado convencido de que el país acogerá una de las grandes instalaciones previstas en Europa.

La primera jornada del encuentro ha comenzado con la intervención del presidente de Ametic, Francisco Hortigüela, quien ha destacado la obligación "moral y ética" de las empresas y las administraciones públicas de proponer soluciones y estrategias que favorezcan el desarrollo de una industria digital española fuerte y competitiva, capaz de afrontar con éxito los grandes retos del siglo XXI. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Avances en el nuevo tratamiento contra el cáncer de páncreas: logran reducir el tamaño de los tumores en siete pacientes y eliminar la metástasis en uno

La terapia experimental ha mostrado resultados esperanzadores en los 11 pacientes que participaron en el ensayo

Avances en el nuevo tratamiento contra el cáncer de páncreas: logran reducir el tamaño de los tumores en siete pacientes y eliminar la metástasis en uno

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 31 agosto

Como cada lunes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 31 agosto

Avance semanal de ‘Sueños de libertad’ del lunes 31 de agosto al viernes 4 de septiembre: Pablo se despide de su familia antes de ser intervenido

La ficción de Antena 3 mantiene en tensión el estado de salud de Pablo y el acercamiento sentimental de Begoña y Andrés

Avance semanal de ‘Sueños de libertad’ del lunes 31 de agosto al viernes 4 de septiembre: Pablo se despide de su familia antes de ser intervenido

Sarah Santaolalla da el salto definitivo en televisión y ficha por La Séptima para presentar su propio programa

La analista política, uno de los rostros habituales de RTVE, se pondrá al frente de un nuevo formato del canal, que comenzará sus emisiones en TDT el próximo 5 de noviembre

Sarah Santaolalla da el salto definitivo en televisión y ficha por La Séptima para presentar su propio programa

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 31 agosto

Como cada lunes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 31 agosto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora sobre la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Pedro Sánchez afirma que Marruecos ofreció una “cooperación instantánea” y niega “contradicciones” con el papel del CNI

Última hora sobre la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Pedro Sánchez afirma que Marruecos ofreció una “cooperación instantánea” y niega “contradicciones” con el papel del CNI

La entrevista de Pedro Sánchez, en 10 frases, de la visita del rey a Ceuta a Begoña Gómez y el ático de Ayuso: “Nadie predijo que íbamos a tener una avalancha de esas características”

La DGT cambia su normativa este 1 de octubre: cuáles son los cambios más importantes y cómo afectarán a los conductores y motoristas

Pedro Sánchez empieza el curso político con otra semana decisiva para la supervivencia de su Gobierno: presionado por sus socios, la oposición y la tensión en Ceuta

El Gobierno pagará 23,7 millones para revisar las presas y embalses gestionados por privados: “Su vida útil se está agotando”

ECONOMÍA

El precio de la gasolina este 31 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

El precio de la gasolina este 31 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

La factura oculta de la vuelta al cole: las extraescolares y las clases particulares pueden sumar más de 1.000 euros por hijo

El euríbor da otro susto a los hipotecados: cierra agosto con un máximo anual del 2,95% y las cuotas subirán 940 euros de media al año

Botellas y latas costarán al menos 10 céntimos más desde noviembre: una cantidad que podrás recuperar si devuelves el envase

La vuelta al cole arranca con una asignatura pendiente: profesores y trabajadores de la educación no cobran casi nueve de cada diez horas extra

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El Real Madrid se hace grande en el Bernabéu y firma una goleada ante el Málaga

Julián Álvarez está de vuelta en los entrenamientos: a dos días del cierre del mercado, asume su realidad con el Atlético de Madrid

El entrenador de Makhachev aleja el posible combate contra Ilia Topuria: “Su derrota ha cambiado el rumbo de esa pelea”

El estado de Pogacar tras su dura caída: clavícula rota y adiós a la Vuelta a España